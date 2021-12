Ediție record de emoție, lacrimi, dar și bani, donații, fapte bune și recunoștință. Acestea sunt primele cuvinte care pot fi rostite despre cea de-a 6-a ediție a celei mai frumoase campanii de radio, Orașul Faptelor Bune 2021.

Inimi de români din toată lumea s-au unit în Inima Târgului de Crăciun din Oradea, acolo unde timp de o săptămână Radio ZU „le-a construit” casă și le-a adus aproape Îngeri.

„De fiecare dată când intrăm în Orașul Faptelor Bune, nu știm ce ne așteaptă, dar cumva avem siguranța că vom duce la bun sfârșit toate poveștile.”, a spus Raluca Benavides.

Misiunea a fost îndeplinită cu succes. În momentul dării de seamă, așa cum îi place lui Mihai Morar să spună la finalul fiecărei ediții de Orașul Faptelor Bune, sumele strânse au bătut orice recorduri de până acum.

„La momentul ieșirii din casă, după 7 zile și 7 nopți, pentru micuța Ana Maria s-au strâns 187.000 de euro, pentru studentul de 10, Andrei Cristian, oficial s-au donat 204.000 euro, Denis din Istanbul are toți banii necesari tratamentului, 70.000 de euro, Alexuțu, cel mic despre care am reînvățat ce înseamnă frumusețea oamenilor, avea nevoie de 70.000 de euro pe care i-am strâns în mai puțin de 24 de ore, iar pentru Iasmina, din nou un record, 106.740 de euro. Suma finală strânsă ÎMPREUNĂ cu oamenii ăștia cu care aș merge la orice razboi și știu că aș câștiga, în Orașul Faptelor Bune 2021, în acest moment, este de 821.219 euro. România, fă ca aici și o să fie bine!”, a spuns Mihai Morar la finalul celei mai frumoase campanii de Radio.

Orașul Faptelor Bune, ediția din 2021, este așadar, ediția record cu cei mai mulți bani strânși vreodată, sumă care se va completa cu siguranță în zilele următoare cu banii care încă nu au intrat în conturi.

„Mulțumesc lui Dumnezeu și colegilor că am ajuns anul acesta să vorbesc la microfonul Orașului Faptelor Bune! Un exercițiu extraordinar de emoții!”, a spus Cuza, unul dintre debutanții de anul acesta.

„De la an la an sunt compleșit de ce se întâmplă în Orașul Faptelor bune. De la an la an redescopăr România aceea pe care o caut. Mulțumim Oradea, Mulțumim România, Mulțumim Orașul Faptelor Bune!”, a completat Răzvan Popescu.

Ana Maria, Denis, Alexuțu, Cristi, Iasmina, Luca sau Elena sunt doar câțiva dintre eroii pentru care generoșii au înfăptuit cele peste 800 de minuni în Orașul Faptelor Bune 2021. Unele au prins glas pe undele FM, altele au fost gestionate direct pe platforma găzduită de radiozu.ro, toate însă au făcut-o pe Tea să mărturisească: „Pe mine nu conteniți să mă uimiți în fiecare an de cât de frumoși și darnici sunteți. Mulțumesc mult, îmi iubesc românii din ce în ce mai mult, de la an la an!”. Discursul ei a fost frumos completat de cel al Emmei: „Oradea ești formidabilă, România ești din ce în ce mai frumoasă. Este pentru prima dată când scriu și pe o a doua agendă a Orașului Faptelor Bune, ceea ce înseamnă ca ați fost și mai darnici!”.

Emoțiile și declarații emoționante sunt, fără doar și poate, combustibilul din Orașul Faptelor Bune. De data aceasta, de departe, cea mai frumoasă declarație de apreciere pe care au primit-o cei 9 DJ de la Radio ZU a fost cea venită de la Laura, unul dintre Eroi. „De fiecare dată când veniți la microfoane și vorbiți la telefon, Dumnezeu Zâmbește!”.

Și, alături de donații și cifre, în Orașul Faptelor Bune, moneda de schimb este recunoștința. Momentele în care eroi care și-au găsit generoșii în edițiile precedente vin și donează sunt absolut înălțătoare. Asemenea vizite s-au făcut și anul acesta, în Oradea, unde, la final, Vlad Drăgulin frumos a povestit: „Aceste 7 zile petrecute în Orașul Faptelor Bune 2021 constituie cea mai lungă perioadă din viața mea în care nu m-am mai gândit la mine, la problemele mele. Zilele acestea mi-am concentrat toată puterea și mi-am pus talentul în slujba suferinței unor oameni. Vă mulțumesc vouă și colegilor de la Radio ZU!”.

Orașul Faptelor Bune, ediția 2021, și-a închis luminile acum, însă faptele merg mai departe. „A fost o ediție cu totul specială. Oradea și ce s-a întâmplat în Orașul Faptelor Bune este definiția că nu ne trebuie o țară ca afară, o putem face pe a noastră.”, a spus Adi Mihăilă „The Hitman”.

Și... până data viitoare, o vorbă de la Buzdu:

„Dumnezeu mi-a dăruit în fiecare zi 8.600 și ceva de secunde. O să folosesc o secundă să vă spun: VĂ MULȚUMESC!”

Radio ZU și Visit Oradea, cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea, au construit anul acesta orașul care trăiește prin dăruiește.