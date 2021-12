Ami, sărbători alături de cea mai dragă persoană din viața ei! Uite cât de fericită este acum artista

Ami a petrecut Crăciunul alături de o persoană tare dragă sufletului ei. Artista a pozat mai zâmbitoare ca niciodată și fanii au admirat relația frumoasă pe care o are cu cel mai special om din viața ei.

Ami a petrecut prima zi de Crăciun într-o atmosferă cu totul și cu totul specială. Artista a vrut să le facă cunoștință prietenilor ei virtuali cu cea mai dragă persoană din viața ei, bunica în vârstă de 84 de ani.

Ami a postat câteva fotografii cu cea care a avut grijă de ea în copilărie și fanii au fost emoționați să vadă legătura extrem de strânsă dintre vedetă și bunică. Ami s-a pozat în brațele bunicii, așa cum o făcea când era un copil și s-a bucurat de timpul special alături de cea pe care o alintă "buni".

Artista le-a dezvăluit internauților că nu există sărbători de iarnă în care să nu fie alături de bunica ei și să nu o colinde. Ami o iubește tare mult pe cea care i-a fost ca o a doua mamă, iar bunica a demonstrat că are sufletul tânăr. Artista a postat un video pe InstaStory în care face un TikTok alături de bunica ei.

Ami are o relație extrem de apropiată cu familia ei și nici timpul, nici distanța nu pot fi o piedică între artistă și membrii familiei sale. Vedeta a dezvăluit că mama ei este o mamă tânără, iar acest lucru i-a adus doar beneficii de-a lungul timpului. Mai mult, artista vrea să îi urmeze exemplul celei care i-a dat viață și își dorește foarte mult un copil.

"Nu e nimic oficial şi momenan nu simt să fac relaţia mea oficială. Asta am învăţat anul ăsta, să am mai multă răbdare, chiar şi cu persoana de lângă mine. Îmi doresc foarte mult un copil, mama mea e o mamă tânără şi am vrut să-i urmez exemplul. Chiar îmi place relaţia pe care o am eu cu ea. Sănătos să fie, dar mi-ar plăcea fetiţă. Simt şi eu, primul meu copil va fi sigur băiat, dar îmi doresc fetiţă." a declarat mai demult frumosa artistă.