Julia Chelaru, adevărul despre divorț. Fostul soț s-a căsătorit cu Cătălina Ponor:

Julia Chelaru, fosta cântăreață a trupei Exotic și-a deschis inima și a vorbit pentru prima dată despre divorțul de cel cu care se vedea împreună o viață întreagă. Mai mult, fostul partener s-a căsătorit anul trecut cu prietena lor comună, Cătălina Ponor. Acum, artista a spus lucrurilor pe nume.

Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în urmă cu patru ani. Artista a pus punct unui mariaj care a durat nu mai puțin de 9 ani.

Julia Chelaru nu are regrete și nici resentimente întipărite în suflet față de fostul soț. Artista a povestit cum s-a despărțit cu lacrimi în ochi de cel cu care se vedea o viață împreună, dar și despre motivele care au dus la ruptura dintre ea și Bogdan Jianu.

"Bogdan m-a văzut la tv. Cântam piesa aia [...]. I-a plăcut de mine și mi-a găsit numărul de telefon. M-a sunat, eram la Constanța atunci și ne-am întâlnit la restaurant. Mi-a zis omul că s-a îndrăgostit. Bogdan a fost special. Mă curtau mulți bărbați atunci", a povestit Julia conform libertateapentrufemei.ro

Cu toate că dragostea dintre cei doi a fost extrem de puternică la început, se pare divorțul a fost inevitabil. O perioadă au stat despărțiți, însă următorul pas a fost separarea de comun acord la notar.

"Nu mai eram fericiți de ani buni, dar am continuat așa. El, în ultimii ani, a plecat la Târgoviște să-și împlinească visul lui, actorie, cascadorie, cai, lupii albi. Eu am rămas aici, în București, nu mă mai regăseam. Ne-am întâlnit acasă să vorbim. Am plâns ca doi copii când am decis să ne despărțim, ne-am ținut de mână. A venit notarul a doua zi și asta a fost. În mașină mi-a zis să fiu cuminte să-mi găsesc un băiat bun! Nu vreau să intru în alte detalii din viața mea. Per total, o femeie din generația mea a cam închis ochii ca să nu rămână singură." a mai adaugat Julia.

La scurtă vreme, fostul soț al Juliei și-a refăcut viață, iar de curând i-a jurat iubire eternă Cătălinei Ponor, o apropiată a celor doi, dar și o fostă bună prietenă a artistei.

"Nu m-am mirat că sunt împreună. O cunoșteam pe Cătălina din aceeași conjunctură, ieșeam împreună, eram prietene, amice. Am un costum de baie primit cadou de la ea!

Nu mă mai miră nimic! Când am aflat că sunt împreună i-am invitat la o cafea. Și ea a zis că e ciudat. Nu cred că au avut o relație înainte să divorțăm, poate doar o simpatie." a spus fosta cântăreață de la Exotic.

Julia Chelaru, zâmbește din nou

Ce a fost mai rău a trecut, astfel că Julia iubește din nou și este mai fericită ca niciodată. Alături de noul ei iubit, John, artista se vede mergând la altar.

Sursă foto: Facebook

"John îmi dă încredere și toată acea susținere de care am eu nevoie. Mă lasă să mă desfășor cum sunt eu, cu bune și rele." a declarat blondina cu zâmbetul pe buze.