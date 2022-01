DJ SAVA începe 2022 cu un nou single: „Shisha"

Dj Sava revine cu un nou hit în 2022! Artistul a lansat o piesă cu adevărat specială, cu ritmuri orientale, dar cu același vibe bine cunoscut. Ritmul dance, dar și videoclipul sexy vor ajunge cu siguranță în topul preferințelor iubitorilor de muzică bună!

Pasiune, dans și o poveste misterioasă desprinsă parcă dintr-un basm: acestea sunt doar câteva cuvinte care descriu „Shisha", primul single pe care DJ SAVA îl lansează anul acesta. După numeroase hiturile internaționale lansate de-a lungul timpului, DJ-ul și producătorul aduce publicului un nou imn dance cu influențe orientale.



Pentru „Shisha" artistul a colaborat cu frumoasa Dara, care completează mood-ul piesei cu vocea sa și te transpune într-o lume în care fiecare vis poate deveni realitate, iar fiecare vers te poate aduce tot mai aproape de ceea ce îți dorești. Compus de către DJ SAVA alături de Cătălin Tamazlicaru, Alex Antonescu, Răzvan Dediu și Dara, „Shisha" este single-ul care te duce cu gândul la zilele însorite de vară, chiar de la primele acorduri.



DJ SAVA a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Dj-ul a lansat hituri precum „I Like The Trumpet", „Aroma" și Love You" (alături de Raluka), „Bailando" (alături de Hevito), „Love în Dubai" (alături de Faydee), „I Loved You" (alături de Irina Rimes), „Dulce Amar (alături de Alina Eremia), „Tenerife (alături de Misha), „Coco Bongo" (alături de Olga Verbițchi), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Alături de Sore a lansat „I'm Gonna Miss You", un single cu versuri în limba engleză, cu beat-uri nostalgice și un refren ce rămâne întipărit în minte, iar recent a adus „Playa Paraiso" în playlisturi.