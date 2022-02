Șerban Copoț și Ilona Brezoianu, gazdele primei emisiuni televizate de stand-up

Din 16 februarie, în fiecare miercuri, de la 21:30, la Antena 1, va începe prima emisiune televizată de stand-up. Teo, Vio, Costel și Dan Badea sunt cei patru jurați responsabili să găsească următorul nume mare din istoria stand-upului. Șerban Copoț și Ilona Brezoianu vor fi alături de concurenți în culisele emisiunii Stand-up Revolution. Emisiunea va fi difuzată imediat după ediţia specială iRoast, de la 20:30, la Antena 1, în care cel de-al patrulea jurat iUmor al săptămânii precedente va avea parte de tratamentul special al show-ului.

Câteva zile îi mai despart pe telespectatori de cel mai așteptat show al primăverii, Stand-up Revolution. Gazdele emisiunii dedicate stand-upului sunt nimeni alții decât Șerban Copoț și Ilona Brezoianu. Pentru prima dată în ipostaza de prezentator al unui show, actrița Ilona Brezoianu declară: ”Ne-am distrat foarte tare și am râs mult la filmări. Am devenit un fan al stand-upului, deși înainte nu pot spune că îmi plăcea.” Șerban Copoț nu este străin de postul de prezentator. ”Atmosfera este una extraordinară în culisele Stand-up Revolution, s-a râs foarte mult la filmări. Emisiunea asta, spre deosebire de alte emisiuni de umor, se bazează doar pe fenomenul de stand-up. A fost o reală plăcere să descopăr, alături de jurați, oameni foarte talentați care au debutat aici. Se vor produce mari surprize, și publicul va putea vedea asta încă din primul episod. Avem oameni care nu sunt de naționalitate română și performează extraordinar de bine, dar și oameni care au mai încercat sau care încearcă pentru prima dată să facă stand-up în cadrul emisiunii. La ora actuală, acest show mi se pare cea mai bună metodă de relaxare. Umorul românesc are atâtea valențe încât merită urmărit. ”, a declarat prezenatorul.

Tot Șerban a mai mărturisit: ”Pe Ilona am cunoscut-o în cadrul emisiunii, fiind parteneri în zona aceasta profesională. Este o fată minunată, iar în ciuda faptului că este un actor cu greutate, este de o modestie ieșită din comun. Colaborarea asta cu ea m-a uns pe suflet și am avut ocazia să descopăr în ea un coleg extraordinar.”

Luând în considerare faptul că trei dintre cei patru jurați aflați la masă nu au mai fost implicați în producții TV până în momentul de față, modul în care aceștia au gestionat situația i-a luat prin suprindere chiar și pe colegii din culise: ”Deși mă asteptam ca jurații să fie într-o oarecare măsură copleșiți de studioul de televiziune, nefiind obișnuiți cu domeniul asta, au fost ca peștii în apă, s-au comportat foarte frumos cu toți concurenții, ceea ce m-a bucurat. Au fost corecți din toate punctele de vedere. Lângă Teo, Vio, Costel și Dan Badea se râde extraordinar de mult.”, spune Șerban Copoț.

Prezenți pe scenele de stand-up încă de la apariția fenomenului în România, cei patru juraţi ai show-ului de la Antena 1, Teo, Vio, Costel și Dan Badea vor acum să îi sprijine pe cei aflați la început de drum. Concurenții care vor reuși să îi convingă pe cei patru au toate șansele să urce apoi pe aceeași scenă cu ei. Teo, Vio, Costel și Dan Badea vor căuta de-a lungul audițiilor concurenți mai mult sau mai puțin experimentați, dar sunt mai ales interesați și de capacitatea acestora de a evolua în comedianți recunoscuți pe scenele de stand-up.

Începând din 16 februarie, în fiecare miercuri, la Antena 1, după episodul special iRoast, prezentatorii vor avea sarcina grea de a sprijini și de a susține atât concurenți care nu au mai urcat vreodată pe o scenă de stand-up, cât și nume cunoscute, care își fac curaj în speranța că vor primi ocazia de a intra în echipa unuia dintre cei patru jurați și chiar de a apărea într-un spectacol alături de aceștia.