DJ SAVA lansează „Casablanca

DJ SAVA aduce în playlist-uri un nou single, de data aceasta alături de Caitlyn. Cu versuri în limba spaniolă, beat-uri dance și elemente latino, „Casablanca" este o piesă plină de pasiune, ca o declarație de iubire pusă pe note muzicale ce păstrează cele mai intense sentimente.

Compus de către DJ SAVA alături de Caitlyn, „Casablanca" te transpune încă de la primul acord într-o lume a dorinței, în care iubirea este cea care conduce dansul în doi. Single-ul este însoțit de un videoclip senzual, ce completează prin imagini povestea versurilor.



„«Casablanca» este o piesă dragă mie pe care mi-am dorit să o împărtășesc cu voi chiar în prag de primăvară. Sper să o ascultați cu plăcere", spune artistul.

DJ SAVA a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. DJ-ul a lansat hituri precum „I Like The Trumpet", „Aroma" și „Love You" (alături de Raluka), „Bailando" (alături de Hevito), „Love in Dubai" (alături de Faydee), „I Loved You" (alături de Irina Rimes), „Dulce Amar" (alături de Alina Eremia), „Tenerife" (alături de Misha), „Coco Bongo" (alături de Olga Verbițchi), „I'm Gonna Miss You" (alături de Sore), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Printre cele mai recente piese ale artistului se numără „Playa Paraiso", „No More Lies" și „Shisha".



De-a lungul timpului, Caitlyn a lansat hituri precum „J'ai Compris", „Tu amor", „Arrive", „Nu iese fum fară foc" (alături de F. Charm), „Fiesta", „Serenata", „Dejame" și multe altele care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.