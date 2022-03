Medeea Marinescu este internată în spital! Actrița a anunțat că și-a amântat spectacolele de la teatru

Medeea Marinescu trece prin momente grele. Îndrăgita actriță este internată la Spitalul Elias din Capitală, însă mărturisește că problemele sale de sănătate sunt minuscule față de războiul aflat la câțiva kilometri de România.

Medeea Marinescu și-a îngrijorat fanii cu ultima sa postare de pe social media. Aici, îndrăgita actrița le spune internauților că a fost nevoită să își anuleze spectacolele de pe 1 și 2 martie, din cauza problemelor de sănătate.

Medeea Marinescu a publicat o fotografie cu perfuzia pe care medicii i-au aplicat-o și a mărturisit că personalul medical se ocupă foarte bine de ea. Actrița a mai spus că suntem atât de fragili, încât ne dăm seama de acest lucru atunci când suntem în suferință. Totuși, ea este recunoscătoare pentru că se poate trata și în curând va reveni pe scenă, în fața publicului.

"Nu am suspendat pana azi vreun spectacol din vina, sau din neputinta mea. Dar probleme de sanatate m-au facut sa aman spectacolele programate pe 1 si 2 martie la Cluj . Le vom juca pe 18 si 19 martie. Dar nu despre asta voiam scriu, anuntul acesta “ tehnic” l-as fi facut oricum…si totusi, batalia asta mica ( minuscula, fata de problema acestei lumi) pe care o port impotriva unui virus naravas, avand aliati o echipa minunata de la spitalul Elias, in frunte cu Dr Loredana Mitran, m-a facut sa imi dau seama cat de fragili suntem, de fapt. Si cat de recunoscatori cerului ca ne putem trata, ca putem spera, ca putem amana un spectacol, ca ne putem misca in voie…ca ne putem face bine!!", a scris actrița pe Facebook.

Mai mult, Medeea Marinescu s-a arătat îngrijorată de situația din Ucraina și speră ca acest război stupid să se încheie cât mai repede.

"Nu departe de noi exista niste oameni care nu pot amana razboiul pentru ca se simt rau si abia se pot tine pe picioare, sau pentru ca sotiile lor nasc, sau pentru ca au un flegmon care trebuie musai operat, sau pentru ca sufera de vreo boala incurabila…Razboiul e absurd pentru ca dezumanizeaza.

Pentru ca lasa o lume care inca mai tine cont de niste reguli, sau principii, sa fie calcata in picioare de un tiran nebun ce nu tine cont de nici o regula, de nici un principiu… pentru ca , fara sa vreau, ma gandesc la bunica poloneza-ucraineana care si-a parasit casa din Cernauti in fata razboiului si nu s-a mai intors niciodata acolo. Iar istoria se repeta …e absurd …", a mai scris actrița pe social media.