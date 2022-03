Cezara Munteanu, prezentatoarea emisiunii „Dragoste de România”, difuzată de Metropola TV, se pregătește pentru un nou sezon al emisiunii care nu face altceva decât să vorbească frumos despre frumosul din România.

„Misiunea noastră este să facem poveștile oamenilor auzite ca acestea să îi inspire pe ceilalți și ușor, ușor să trăim într-o lume mai bună!”, spune Cezara Munteanu care invită telespectatorii să-i fie alături în fiecare vineri, de la ora 21:00, și în reluare duminica, de la 17:30.

Cezara, pregătești un nou sezon „Dragoste de România”. Spune-mi, te rog, cu ce gânduri la acest început de sezon?

Dragoste de România este un proiect pe care eu îl iubesc tare mult, este cel mai frumos proiect de televiziune la care am lucrat până acum și faptul că începem un nou sezon mă face să fiu extrem de entuziasmată, fericită și simt cum sufletul mi se umple de căldură. Mă bucur tare mult că vom avea noi povești despre oameni care fac lucruri minunate pentru țară și pentru cei din jurul lor și că aceste povești vor fi auzite de toată lumea pentru că ele merită să fie cunoscute. Cu această ocazie le mulțumesc și colegilor din echipă pentru toată treaba extraordinară pe care o fac ca fiecare sezon să fie din ce în ce mai bun. Sunt o norocoasă să o am producătoare pe Violeta Ivu, care are o dragoste foarte mare față de țară și oameni și astfel pune de fiecare dată piesele din puzzle exact la locul potrivit și eu sunt uimită de capodopera pe care o obține. M-ai întrebat cu ce gânduri pornesc la drum, ei bine la toate celelalte de mai sus adaug și recunoștința pentru că această emisiune se întâmplă, iar eu sunt parte din ea.

Cu ce ai rămas în suflet din poveștile aflate în sezonul trecut?

Fiecare poveste este unică, specială și mă inspiră. Oameni care au curaj să lupte, să acționeze, să meargă mai departe sau pur și simplu să trăiască și să facă ceea ce au învățat din moși strămoși. Oameni care conștientizează cât de importante sunt valorile, tradițiile și că orice lucru de durată necesită răbdare.

Un loc deosebit în sufletul meu îl are meșterul popular Ion Rodoș, pe care de fiecare dată când îl ascult mă emoționez. Este un om atât de modest și de simplu care a învățat de la tatăl său să creeze opere de artă.

O altă poveste cu care am rămas în suflet este cea cu care am încheiat sezonul trecut, povestea Iustinei Irimia. M-am bucurat atât de mult să filmez acasă, la Botoșani, alături de oamenii cu care am crescut și pe care îi admir, iar Iustina este o artistă, interpretă de muzică populară pe care eu și Botoșănenii o prețuim.

Dacă nu ați reușit să vedeți emisiunile trecute, din fericire le găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii (Dragoste de România), menționez asta pentru nu trebuiesc ratate!

Cezara, ce te-a ajutat această emisiune să descoperi despre țara ta și cu ce gânduri îi inviți pe telespectatorii tăi să privească această emisiune?

Avem în jurul nostru extrem de multă informație și suntem bombardați parcă cu aspecte urâte ale țării în care trăim, ei bine, această emisiune vine ca o rază de lumină, ca o speranță pentru noi oamenii. Te ajută să vezi partea bună a lucrurilor, jumătatea plină a paharului și cred că e important pentru fiecare dintre noi să ne amintim sau să descoperim ce minuni se află în acest loc. Asta, cu siguranță, ne va face să ne simțim mai bine, să fim bucuroși că aceasta este lumea în care trăim și să ne inspire, dacă nu am făcut-o până acum, să o facem și noi bine în jur și pentru țară. Eu aș putea spune că este ca un fel de terapie. M-aș bucura ca în fiecare vineri (ziua în care se difuzează emisiunea), oamenii să ia telecomanda, să dea pe Metropola Tv și să spună: Hai să vedem ce se mai întâmplă frumos la noi acasă.

Spune-mi în câteva cuvinte de ce simți tu „Dragoste de România”?

Pentru mine Dragoste de România, poate să sune clișeic, dar este chiar dragostea pe care o simt fiind aici. Trebuie să recunosc că în parcursul meu, datorită meseriei de actriță și a proiectelor, am avut ocazia să trăiesc în diferite părți ale lumii anumite perioade de timp (America, Italia, Franța) și aș fi avut ocazia chiar să mă mut acolo și să îmi construiesc parcursul și cariera, dar iată că după toate aceste experiențe destinul a făcut ca eu să mă aflu astăzi, aici. Nu cred că este întâmplător, mă bucur că sunt aici și încerc să îmi aduc contribuția prin tot ceea ce fac pentru a crea un univers frumos. Am Dragoste de România pentru că aici m-am născut, aici îmi sunt cei dragi sufletului și aici m-a îndreptat viața să fiu.

Pe lângă acest proiect minunat construit de Metropola TV, spune-mi Cezara, ce pregătești în rest. Tu ești actriță.

Atunci când nu sunt la Metropola sunt la filmări sau la repetiții. Recunosc că pe platourile de filmare mă simt cel mai bine (ca peștele în apă), dar teatrul este prima dragoste. Am jucat în primul spectacol de teatru la vârsta de 15 ani și de atunci nu mă pot opri din asta. Momentan pregătesc două proiecte, spectacole de teatru, care sperăm să iasă pe piață cât mai curând. În weekend sunt la Școala de actorie 4teen, la cursuri alături de copii și adolescenți minunați care îmi dau energie și mă inspiră. Chiar dacă uneori este dificil (cu toate proiectele care apar) să mă ocup și de partea de cursuri, eu mi-am promis să dedic cel puțin o zi pe săptămână celor mai tineri ca mine. Îmi doresc să transmit mai departe tot ceea ce am învățat. De asemenea, tot în acel spațiu, alături de Liviu Chițu pregătim proiecte culturale despre care abia aștept să vă pot spune mai multe.

Știu că ești pasionată de cooking și de călătorii. Hai să vorbim puțin despre binele pe care ți l-au făcut aceste 2 activități în viața ta.

O să încep cu prima mea pasiune și anume călătoriile. Am descoperit cât de mult îmi place să fac asta chiar în perioadele în care am locuit în diferite țări, pentru că atunci când mă aflam acolo după ce terminam de vizitat tot ce se putea în orașul în care eram, începeam să explorez împrejurimile și îmi doream să văd și să cunosc cât de mult se putea. Recunosc, sunt un suflet călător. Mă bucur că trăiesc în România, dar îmi doresc să văd întreaga lume. Această planetă are atât de multe de oferit, fiecare cultură este atât de interesantă, fiecare loc este plin de o energie deosebită, iar eu mă bucur de fiecare dată când am ocazia să le vizitez. Tot din această uimire și exaltare pe care o am la fiecare călătorie s-a născut și blogul meu de travel, iar mai târziu vlogul de pe canalul de YouTube. Vreau să împărtășesc cu ceilalți experiențele mele și să le insuflu și lor această pasiune. E important să cunoaștem cât mai mult și să fim deschiși spre a ne lărgi orizonturile. Lumea are atât de mult de oferit!

Pasiunea pentru cooking era ceva ce zăcea în mine de ani de zile, ceva moștenit de la bunica. Am avut ocazia să o fructific în pandemie, când toate activitățile culturale au fost oprite și automat noi, artiștii, nu mai aveam cum să ne facem meseria. Am simțit că trebuie să îmi investesc energia creatoare în ceva și dintr-o joacă a apărut Vlogul de cooking. Iubesc să mănânc, sunt o gurmandă și așa am fost de mică, iar procesul de a-mi prepara mâncarea pe care urmează să o savurez face parte dintr-un ritual al meu. Mă relaxează să îmi gătesc și să fac asta și pentru cei dragi (familie, prieteni), cred că e felul meu de a le spune că îi iubesc. Eu am crescut într-o familie în care stilul de viață a fost unul sănătos și asta am adus și pe canalul de YouTube. O îmbinare între mâncăruri sănătoase și delicioase și nu numai. Important e să găsești acel echilibru. Prin canalul meu de Cooking vreau să le transmit oamenilor că nu e atât de greu să îți gătești mâncarea, mereu aleg rețete extrem de simple, cu care nu ai cum să dai greș și cu siguranță e mai bun, dacă e făcut de tine. În plus, faptul că a trebuit să experimentez tot felul de rețete pentru a le împărtăși mai departe a fost pur și simplu WOW! Vă sfătuiesc din suflet să fiți deschiși să încercați noi rețete și feluri de mâncare pentru că viața voastră cu siguranță se va îmbunătăți! Cel puțin la mine așa a fost. Mă simt extrem de norocoasă că am descoperit și această parte a vieții și sunt foarte de încântată să văd ce rețete o să mai adaug de-a lungul vieții în topul preferințelor mele.

Care este cea mai bună mâncare pe care ai gătit-o în ultima vreme, dar și cel mai frumos oraș pe care l-ai vizitat?

Nu vreau să sune lipsit de modestie, dar mie mi se pare că tot ce îmi gătesc este extrem de bun. Nu cred că ar putea trece o zi în care să nu mă simt satisfăcută pe acest plan, cum am mai zis, iubesc să mănânc. Așadar, în fiecare zi trebuie să fie în meniu ceva extrem de delicios. Ce anume? Nu pot să aleg doar o rețetă, dar le găsiți pe toate pe canalul meu de YouTube.

Ultimul oraș minunat pe care l-am vizitat a fost Roma. O să apară și vlogul despre el pe canalul de YouTube foarte curând. Iubesc Italia și mă întorc acolo cu mare drag de câte ori am ocazia. Chiar dacă vizitez de mai multe ori același loc de fiecare dată îl savurez diferit și nu dispare niciodată acel entuziasm. Atunci când călătoresc sunt ca un copil căruia îi dai ciocolată și asta își dorea cel mai mult.

Ti-ai dorit vreodată să pleci din România? Ce te-a făcut să te gândești așa?

Trebuie să recunosc că eu iubesc tare mult soarele și căldura, la 40 de grade eu mă simt foarte bine. Iernile în România sunt destul de reci, dacă ar fi să plec, mi-ar dori pe perioada iernii să ajung în locuri mai călduroase, în rest nu știu ce îmi rezervă viitorul și știi cum e, niciodată să nu spui niciodată. Viața de artist e destul de imprevizibilă, nu știu unde mă vor duce proiectele mele pe viitor.