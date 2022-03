Nicoleta Nucă lansează Nimeni nu-i perfect, o piesă despre vulnerabilitate și încrederea în sine

„Nimeni nu-i perfect" este o declarație despre a fi tu însuți, vulnerabil și fără filtre care pot îndulci realitatea.

Nicoleta Nuca este cunoscută pentru vocea ei puternică și pentru baladele de dragoste sensibile și impresionante pe care le-a lansat de-a lungul timpului. „Nimeni nu-i perfect" este cel mai recent single al Nicoletei, un love note dedicat publicului ei. Scrisă de Vlad Lucan, Mario Moretti, Alex Pelin, Andrei Tostogan și Alin Ilieș, „Nimeni nu-i perfect" este o declarație despre a fi tu însuți, vulnerabil și fără filtre care pot îndulci realitatea. Piesa este însoțită de un videoclip care dezvăluie o latură foarte personală a artistei, fără nicio mască, arătându-se așa cum este cu adevărat, autentică și delicată.



„Am încercat să modelez în mine sufletul/ Poate n-am știut când trebuia să spun și nu/ Am intrat în joc mult prea ușor/ Și am spus cuvinte care dor/ Am încercat să modelez în mine sufletul..." sunt câteva dintre versurile care scot în evidență profunzimea melodiei și mesajul artistului plin de dragoste. Pentru că trăim niște momente în care realitatea este înfrumusețată pentru a arăta diferit, este important să ne dăm seama că cele mai prețioase valori sunt sinceritatea, iubirea, naturalețea și nu în ultimul rând, acceptarea de sine.



„«Nimeni nu-i perfect» este o piesă cu un mesaj foarte actual și real în zilele noastre. Toți știm că perfecțiunea nu există și totuși presiunea pe care o resimt oamenii în legătura cu aspectul lor fizic este enormă, în special dacă ești persoană publică și femeie. Prin această piesă mi-am dorit să le amintesc oamenilor că «nimeni nu-i perfect, nici măcar luna nu formează mereu un întreg». Îmi doresc ca oamenii să accepte că frumusețea este imperfectă și toți suntem diferiți și unici. Single-ul a fost scris de Alex Pelin și când l-am auzit prima dată am știut și am simțit că este «haina mea». Clipul a fost filmat de Isabella Szanto, care a transmis mesajul piesei printr-o metaforă a naturii care se tranformă și evoluează, și este perfectă prin imperfecțiunea ei, și așa este și omul", spune Nicoleta Nucă.



Nicoleta Nucă a lansat primul single imediat după participarea la X Factor România, iar „Nu sunt" a fost un real succes, cu peste 29 de milioane de vizualizări pe YouTube. „Liniștea", „Inima mea", „Castele de nisip", „Amintiri", „Când pleci", „N-am pierdut nimic", „Tot mai rar", „Protest" sunt doar câteva dintre piesele de succes ale Nicoletei. Anul trecut, înainte de Ziua Internațională a Femeii, a lansat un single dedicat tuturor femeilor din lume: „Fata din oglindă", o piesă emoționantă bazată pe o poveste reală, personală, inspirată din propriile experiențe. Toamna trecută, artista a lansat „Spune-mi", o piesă despre societate care de multe ori ne sufocă și ne poate aduce cu ușurință în pragul anxietății.