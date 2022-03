Așteptarea a luat sfârșit! What's UP lansează continuarea hitului Taxi: Ruine

La 8 ani de la „Taxi", super hitul fredonat de toată țara, What's UP revine cu partea a doua a poveștii și lansează „Ruine", o piesă despre dragostea și durerea ce rămân atunci când persoana iubită pleacă.

La 8 ani de la „Taxi", super hitul fredonat de toată țara, What's UP revine cu partea a doua a poveștii și lansează „Ruine", o piesă despre dragostea și durerea ce rămân atunci când persoana iubită pleacă. Pentru „Ruine", artistul a colaborat din nou cu Marius Moga, producătorul din spatele multor single-uri de succes ce au cucerit clasamentele muzicale. Compusă de către What's UP alături de Ionuț Marius Vasilache, Marius Moga, Marian Chioșea, cu Mircea Pavîlcu la vioară, piesa subliniază prin versuri felul în care te simți atunci când cel pe care îl iubești nu vrea să-ți mai fie alături, iar în sufletul tău rămân doar niște ruine bazate pe amintiri.



„Povestea mea începea acum 11 ani alături de Marius Moga și de echipa Cat Music. Acum 10 ani debutam alături de Andra Măruță și visul devenea realitate, puștiul poet lansa primul hit din viața lui, «K la meteo». Au trecut 10 ani frumoși cu bune, cu rele în care am lucrat la albumul meu de debut, un video-album filmat în cinci țări: România, Marea Britanie, Islanda, Spania și Dubai, compus în mare parte alături de mentorul meu, Marius Moga, dar și în alte studiouri de renume precum HaHaHa Production sau Golden Boy Society. După o lungă așteptare a venit rândul piesei «Ruine», single care duce povestea mai departe. Mă bucur mult pentru răbdarea de care am dat dovadă, azi pot să lansez o continuare a piesei «Taxi» cu un clip filmat acum cinci ani în Londra. Este importantă Londra pentru mine și pentru povestea albumului datorită taxiului londonez care este cu mine încă de acum 8 ani în clipul «Taxi», iar în povestea narativă a video-albumui, în Londra ajungem la deznodământ", povestește What's UP.



Single-ul este însoțit de un videoclip cinematic, ce continuă călătoria muzicală începută în prima parte a poveștii. Artistul joacă rolul principal și ne dezvăluie pas cu pas cum încearcă să evadeze din propria criză sentimentală, cuprins de amintiri pe străzile londoneze. Pentru a se potrivi cu stilul vestimentar londonez, What's UP a ales și de această dată să apeleze la Adina Buzatu, mai ales că pe cei doi îi leagă o prietenie de peste 10 ani.



What's UP este unul dintre cei mai importanți artiști din România care a lansat de-a lungul timpului hituri ce au cucerit topurile muzicale și au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Artistul a colaborat cu artiști precum Andra, JO, RUBY, Arando Marquez & MRB, Șatra B.E.N.Z., Ioana Ignat, Kio, Shift, DJ Sava, AMNA și mulți alții.