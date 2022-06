Sore și Erin, relație extrem de specială mamă-fiică! Ce nu uită niciodată artista să îi spună fiicei sale?

Sore are o relație extrem de specială cu fiica ei, iar cele două sunt bune prietene. Artist este mândră de Erin și nu uită niciodată să îi spună acele cuvinte care să îi ofere aripi în viață.

Sore și Erin au o relație extrem de specială, iar cele două sunt bune prietene. Artista este foarte mândră de fiica ei, căreia nu uită niciodată să îi spună că este iubită și frumoasă.

Sore a devenit mămică la 25 de ani, iar de atunci viața ei s-a îmbogățit cu Erin, fetița pe care o adoră și de care are foarte mare grijă. Artista a povestit cât de isteață este cea mică și că preferă să se uite la seriale în engleză, ba chiar să comande chiar ea la restaurant, atunci când se află în vacanță în străinătate.

"Am trecut și de «perioada Elsa», dacă îți vine să crezi. Are 6 ani și jumătate și cumva am trecut repede peste perioada personajelor de desene animate, le-a trăit pe toate, au fost toate prințesele astea.

Acum este mai mult pe seriale pentru copii, astea care au și umor pentru că ea mergând la o școală în regim britanic înțelege și vorbește engleza foarte bine și atunci râde la toate poantele astea din filme. Trec așa mândră pe lângă ea când se uită la vreun serial și îmi zic că prinde ironia, prinde sarcasmul. Ea se uită la filme în limba engleză.

Când mergem în vacanțe, își dorește foarte tare să o las pe ea să comande ce vrea să bea sau să mănânce. Își folosește engleza așa cu accent britanic. Dacă o vezi, este foarte drăguță. Eu nu merg la școala englezească și nu am accentul ei”, a declarat Sore pentru EGO.ro.

În ceea ce privește educația ei, Sore are mare grijă să nu uite să îi spună fiicei ei că este iubită, frumoasă și puternică, pentru a o ajuta să-și dezvolte încrederea în ea.

"Nu sunt genul de mamă care cocoloșește, dar sunt genul de mamă care îi repetă cât de bună este, cât de iubită este, cât de puternică este și cât de frumoasă este. Pentru că este foarte frumoasă. Cred că orice copil are nevoie de validarea asta din partea părinților. Evident să nu fie exagerată și nepotrivită atunci când nu este cazul, dar este nevoie să plece cu încrederea asta”, a mai adăugat artista.