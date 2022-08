Emilian lansează Gura ta, o melodie pasională, un mesaj universal al oricăui îndrăgostit

„Gura ta" este o declarație de iubire în versuri, o piesă pentru sufletele îndrăgostite care simt și trăiesc la unison; este acea melodie pe care o fredonezi, fără să vrei.

Emilian este una dintre cele mai fresh prezențe pe scena muzicală și nu încetează să surprindă. După valul de succes înregistrat cu piesele „De 3 zile nu am somn", în colaborare cu Theo Rose sau „Una", feat. Connect-R, Emilian revine cu o nouă surpriză muzicală. „Gura ta" este o piesă pasională, cu un mesaj sensibil, care reușește să ilustreze perfect cum este percepută dragostea în ochii unui îndrăgostit.



Emilian reușește să diversifice pe plan muzical și este plin de surprize pentru fanii săi. Este un munte de inspirație, iar astfel își pune sufletul și trăirile în piesele sale, sub ritmuri și stări diferite. „Gura ta" este o declarație de iubire în versuri, o piesă pentru sufletele îndrăgostite care simt și trăiesc la unison; este acea melodie pe care o fredonezi, fără să vrei.



„«Gura ta» este poate una dintre cele mai speciale piese scrise de mine până acum. Am stat și m-am gândit într-o seară care este cel mai puternic fel de a-ți împărtăși iubirea. Și am ajuns la sărut, poate cel mai banal lucru și totuși atât de intim și de special. Când iubești sincer, simți ca ai un râu de sentimente care pare că nu se oprește niciodată. Dar ce se întâmplă când nu mai primești în fiecare zi acel sărut de bună dimineața, sau acel sărut sincer și urmat de-un zâmbet larg pe față... eu am simțit că «inima se deshidratează». Așa că am început să scriu, până s-a concretizat această piesă", povestește Emilian.



O coproducție marca HaHaHa Production & Cat Music, single-ul este scris de Emilian Nechifor, muzica creată de Emilian Nechifor, Gabriel Stanoiu, Serban Cazan, de producție s-au ocupat Gabriel Stanoiu și Serban Cazan, iar mix& master a fost realizat de Gabriel Stanoiu.