Graciano Major lanseaza Dubai, alaturi de Cat Music, o piesă despre cum se simte dorul în iubire

Graciano Major lansează „Dubai", o piesă sensibilă, cu și despre dor, însoțită de un aranjament fascinant de chitară. Cu muzica și versurile scrise de către artist, single-ul „Dubai" a prins contur într-o perioadă plină de vulnerabilitate în care Graciano avea îndoieli în ceea ce privea povestea de iubire pe care o trăia.



„Versurile acestei piese au izvorit natural din mine, fără ca eu să mă forțez să scriu. Sentimentul acela ciudat din acel moment m-a lăsat captiv într-un loc pe care nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Sentimentul acela care m-a captivat m-a transpus printre emoții pe care nu le-am recunoscut și pe care nu le-am înțeles pe deplin. Când m-am lăsat pradă acestor sentimente, compoziția a prins contur singură, iar până la sfârșitul sesiunii de înregistrări am realizat cât de profund era de fapt sensul acestui single. Mi-am dat voie să fiu vulnerabil și sincer în acea situație, iar rezultatul final a avut atât de multe culori și nuanțe încât am simțit nevoia să pictez expresia iubirii în cel mai bun mod pe care îl știu - prin muzică, cu scopul de a-i liniști și încuraja pe aceia care trec prin situații simillare", povestește Graciano.



Întrebat de ce a ales acest titlu pentru cel mai nou single al său, artistul a spus că „orașul are o aură misterioasă și frumoasă, te poți îndrăgosti atât de orbește încât nu poți rezista".



În 2013, Graciano Major a lansat alaturi de Ryan O'Shaughnessy, finalist al emisiunii-concurs Britain's Got Talent, single-ul de debut „You and Me". Au urmat colaborări cu artiști precum Nana The Darkman și Mr. President. În august 2021, Graciano a avut ocazia să meargă într-un turneu european alături de Nana unde a interpretat hituri precum „Lonely" și „Remember The Time", ce au făcut inconjorul lumii de-a lungul timpului. Printre piesele lansate de Graciano se numără și „4AM" (feat. HUVA), „Wonder" și „One night stand".

