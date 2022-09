XERJOFF LANSEAZĂ PARFUMUL TONY IOMMI MONKEY SPECIAL, ÎN COLABORARE CU CHITARISTUL TONY IOMMI

Casa italiană de parfumuri de lux Xerjoff, bine-cunoscută pentru creațiile sale unice, lansează împreună cu Tony Iommi, faimosul chitarist al trupei Black Sabbath, parfumul Tony Iommi Monkey Special.

Într-un mod neașteptat și unic, universul parfumurilor se intersectează cu cel al muzicii prin colaborarea dintre Sergio Momo, cel mai mare parfumier al zilelor noastre și cea mai longevivă personalitate a hard rock-ului, Tony Iommi. Împreună și-au dorit să încapsuleze emoțiile într-un parfum cu poveste, alături de o nouă piesă muzicală, cu același nume.

Tony Iommi, chitaristul emblematic al trupei Black Sabbath, revine cu o nouă piesă, după aproape 9 ani de la lansarea din anul 2013 a albumului Black Sabbath '13'. Intitulat Scent of Dark, noul single este o piesă cu un stil diferit de cel cu care ne-a obișnuit Tony Iommi până acum.

Realizat din ingrediente rare, selectate manual, și ambalaje rafinate, această colaborare este prima experiență multisenzorială din lume în care sunetul, parfumul și emoțiile se intersectează și creează un întreg.

Iommi spune că interesul său pentru parfumuri a început chiar din primele zile ale trupei Black Sabbath: „Este ceva ce m-a interesat întotdeauna, încă de la începuturile produselor precum Brut și Old Spice, pe care le primeam mereu cadou de Crăciun. Odată ce am început să plec în turnee în toată lumea cu Sabbath, am început să descopăr diferite tipuri de parfumuri din alte țări și am început să le colecționez.” – spune el.

Noul parfum este descris ca fiind o reminiscență aromatică a rock-ului din anii '60 și '70, a festivalurilor și a adunărilor, cu note de bergamotă, rom, geraniu bulgăresc și trandafir, fructul pasiunii, scorțișoară și patchouli, și o bază de lemn de santal, ambră cenușie, vanilie, boabe de Tonka, caramel și mosc.

Tony Iomnni Monkey Special este un parfum încărcat de poveste, care te poartă într-o călătorie muzicală și plină de emoții, ce poartă semnătura unui chitarist legendar.

