Black Friday sanatos, pe Vegis.ro: Reduceri de pana la 90% la peste 2000 de produse

Vegis.ro, unul dintre cei mai importanti jucatori din piata online a produselor organice si naturale, a pregatit un weekend de reduceri cu ocazia Black Friday. Astfel, intre 11 si 13 noiembrie, Vegis.ro va oferi reduceri de pana la 90% la peste 2000 de produse. De la suplimente si remedii, produse bio, alimente si pana la cosmetice naturiste, in toate categoriile de pe site, vor exista produse incluse in oferta de Black Friday.

Nu lipsesc din campania Vegis.ro nici produsele din top cele mai vandute produse, cum ar fi mierea de Manuka, uleiul de cocos, produsele alimentare bio sau super-alimentele de la Niavis.

Anul trecut am inregistrat de Black Friday un numar impresionant de comenzi. An de an, observam ca romanii sunt tot mai constienti de importanta unei alimentatii curate si a unui stil de viata sanatos si activ, iar daca ne raportam la anii trecuti, vom epuiza intr-un timp record produsele cu cele mai mari reduceri. Ne bucuram ca produsele naturale ii ajuta sa traiasca mai sanatos si sustinem acest stil de viata prin campanii adaptate cererii din piata, la o diversitate mare de produse, a precizat Mihai Bucuroiu, general manager Vegis.ro.

Educlass.ro: Reduceri de pana la 70% la jucarii educative si produse de puericultura

EduClass.ro, magazin cu jucarii educative, pregateste in acest an reduceri de pana la 70% la cele mai populare produse. Campania de Black Friday la Educlass incepe in seara de 10 noiembrie, ora 18.00 si dureaza pana pe 14 noiembrie, ora 23.59, iar in promotie vor intra aproximativ 2000 de produse.

Printre produsele incluse in campanie se regasesc seturile de matematica din gama Numberblocks, jocuri din categoria STEM, seturi de experimente, boardgames de jucat cu intreaga familie, jucarii din lemn, seturi cu sine de tren si puzzle-uri inspirate din cartile Printesei Urbane si jucarii de exterior.

Din oferta EduClass nu vor lipsi nici jucariile pentru bebelusi, nici produsele de puericultura, inclusiv pompele de san si biberoanele de la Spectra, care vor beneficia de asemenea de reduceri atractive.

Ne-am concentrat in acest an pe produsele de top, la care am asigurat stocuri mari, tocmai pentru a ajunge rapid la destinatar. Se apropie sezonul sarbatorilor de iarna, iar multi parinti se pregatesc deja pentru aceasta perioada si incearca sa profite de reduceri pentru cadourile de Sarbatori. Ne asteptam, la fel ca si in ceilalti ani, la un flux ridicat de comenzi, iar intreaga noastra echipa va fi activa in weekend-ul cu Black Friday, pentru a expedia rapid comenzile, a precizat Anca Leibovici, Director Vanzari Educlass.

Workspace Studio reduceri pana la 50% la sute de scaune ergonomice de la Herman Miller si Knoll.

Workspace Studio – distribuitor de mobilier de birou si produse arhitecturale de inalta calitate si ergonomie si CertifiedDealer al MillerKnoll in Romania – a pregatit 24 de ore de reduceri de Black Friday. Campania se va desfasura pe 11 noiembrie, singura zi din an cand se desfasoara reduceri de pret la cele mai performante scaune de birou din lume. Campania aduce reduceri intre 20% si 50% la mai multe configuratii de scaune Herman Miller, precum si la cele mai noi scaune ergonomice din oferta, Generation si K-Task by Knoll.

Cu viziunea sa unica, Generation by Knoll combina ergonomia holistica si designul elastic de neegalat, aducand inovatia in spatiul de lucru de acasa sau de la birou. Acesta va avea o reducere de 25% si va fi disponibil pentru livrare in 5 zile.

Multe companii fac demersuri sustinute de a-si readuce angajatii la birou, iar ergonomia spatiului de lucru este un argument important in acest sens, fapt evidentiat de solicitarile din acest an. Insa chiar si angajatii care revin la birou o fac in sistem hibrid, iar pentru acestia este in continuare important sa beneficieze de un spatiu de lucru adecvat si acasa. Anul trecut am avut rezultate foarte bune de Black Friday si estimam rezultate similare anul acesta, tocmai pe fondul acestui interes crescand fata de well being si ergonomie la biroul de acasa . La aceasta dinamica va contribui cu siguranta si extinderea portofoliului nostru catre produsele ergonomice de la Knoll, a precizat Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.

Complice.ro: Experiente, nu lucruri - reduceri de pana la 45% pentru cadouri experientiale

Pentru cei care doresc sa se bucure de experiente inedite sau sa ofere cadou celor dragi astfel de experiente, dar si pentru cei care cauta premii si cadouri experientiale cu care sa isi surprinda angajatii ori partenerii de business, Complice.ro a pregatit reduceri de Black Friday destinate atat segmentului rezidential, cat si segmentului corporate.

Sub sloganul #ExperienteNuLucruri, din oferta de Black Friday vor face parte 15 pachete experientiale, ce vor avea discount-uri intre 10-45%. Printre acestea se numara escapadele in locatii inedite, experiente in simulatorul de zbor, treasure hunt si experiente off-road, sesiuni de pictura si cursuri de fotografie, ateliere de home brewing si multe altele. Toate vor putea fi accesate de catre clientii Complice.ro la preturi reduse in perioada 11-13 noiembrie.

La acestea se adauga si pachetele FlexiBox care ofera posibilitatea destinatarului sa isi aleaga experienta dorita din mai multe variantedin categorii diverse: adrenalina, off-road, gourmet, relaxare, dezvoltare personala etc intr-un buget predefinit. In oferta de Black Friday vor intra si unele pachete Flexibox cu reduceri de pana la 30%.

De asemenea, Complice.ro a pregatit reduceri speciale la premiile si cadourile corporate, reduceri care vor fi active in perioada 11-18 noiembrie.

Luand in considerare cresterea cererii de experiente si pe segmentul corporate, fie ca e vorba de nevoia si dorinta companiilor de a recompensa angajatii, a-si surprinde partenerii de business sau de a-si loializa clientii valorosi, anul acesta am extins oferta de Black Friday si spre segmentul B2B. Aceasta va putea fi accesata in perioada 11-18 noiembrie. Vor fi discounturi importante la pachete de experiente personalizate, adaptate nevoilor fiecarui client si in acord cu strategia de employer branding, a precizat Oana Pascu, fondator Complice.ro.

Pentru campania de Black Friday din acest an, Complice.ro continua procesul de automatizare pentru emiterea voucherelor, astfel incat sa poata procesa un numar ridicat de cereri intr-un interval foarte scurt, satisfacand astfel inclusiv solicitarile clientilor care au nevoie de un voucher rapid, disponibil imediat.

Black Friday la Floria.ro: reduceri de 20% pentru un an

Sub sloganul „Nu ai reduceri o zi pe an. Ai reduceri zi de zi, timp de un an”, Floria.ro pregateste pentru Black Friday o oferta exclusivista. Pe data de 11 noiembrie, clientii care achizitioneaza produsul Acces Platinum, un card de membership in valoare de 150 lei, primesc automat statutul de client Platinum si beneficiaza de 20% reducere la fiecare comanda, la produsele florale, timp de 1 an.

Anul acesta, de Black Friday ne-am dorit sa facem ceva altfel. Inspirati de evolutia pietei si schimbarea comportamentului de consum, odata cu revenirea la birou si reluarea stilului de viata de acum 2 ani, care implica sarbatorirea colegilor, petreceri, evenimente si alte ocazii unde se ofera flori, ne-am gandit sa venim in intampinarea nevoilor clientilor cu o oferta valoroasa. Prin achizitionarea acestui produs, ei primesc automat statutul de client Platinum, ceea ce le permite achizitionarea buchetelor florale cu discount tot anul, indiferent de numarul de buchete comandate, a precizat Marina Popescu, Director General Floria.ro.

Florile comandate pe Floria.ro pot fi livrate oriunde in tara, dar si in strainatate, in 2-4 ore de la confirmarea comenzii. Platforma Floria.ro asigura discretie totala, felicitare cadou gratuita, livrare de luni pana duminica, nationala sau internationala. Livrarea este gratuita in peste 100 de localitati din Romania.