Jennifer Aniston, mărturisiri sincere despre imposibilitatea de a face copii. Actrița a simțit presiunea socială

Jennifer Aniston este astăzi o femeie extrem de asumată, care și-a dat seama că cel mai bine este să accepți lucrurile pe care nu le poți schimba. Actrița în vârstă de 53 de ani a vorbit într-un interviu emoționant pentru revista Allure despre încercările sale de a deveni mamă și presiunea pe care a simțit-o în toți acești ani.

Vedeta din serialul Friends a dezvăluit că toate speculațiile presei cu privire la o posibilă sarcină, în perioada în care ea încerca din greu să rămână gravidă au afectat-o enorm. Acum, ea este liniștită cu alegerile din viața sa și spune că femeile pot fi complete și fără a avea un copil sau un partener.

„Aș spune că la sfârșitul anilor 30, 40, am trecut printr-o perioadă foarte grea și, dacă nu ar fi fost cazul, nu aș fi devenit niciodată cine sunt astăzi. [...] „Am tot încercat să rămân însărcinată”, a povestit actrița pentru revista Allure. “A fost un drum dificil. Au fost ani întregi în care s-au făcut speculații în privinţa mea. Am încercat fertilizarea in vitro, am băut ceaiuri chinezești, de toate. Și iată-mă, azi. Am pierdut acel tren”, a povestit Aniston pentru revista Allure.