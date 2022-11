Teatrul şi Restaurantul Elisabeta sunt locuri ideale pentru organizarea evenimentelor corporate. Iar evenimentele nu fac referire doar la conferinţe, prezentări sau lansări de produs. Pentru că sărbătorile de iarnă se apropie cu repeziciune, intră în scenă pachetul Corporate Christmas Party, dedicat companiilor care ştiu cât de importantă este starea de bine a angajaţilor.

Numeroase studii au demonstrat eficacitatea evenimentelor corporate din afara companiei, care au ca scop principal socializarea în rândul angajaţilor, într-un spaţiu plăcut şi lipsit de constrângerile vieţii la birou. Astfel de evenimente contribuie la bunul mers al afacerii, optimizează lucrul în echipă şi îi ajută pe cei care participă să se relaxeze, alături de colegii lor.

Corporate Christmas Party – all inclusive de la doar 49 euro/persoană

Recunoscut pentru calitatea serviciilor şi frumuseţea sălii decorată în stil interbelic, Restaurant Elisabeta este alegerea ideală pentru o petrecere de final de an. Pachetul Corporate Christmas Party include open bar, meniuri variate cu specific tradiţional şi internaţional, dar şi un splendid decor de Crăciun. Oferta poate fi personalizată în funcţie de numărul de persoane şi de cerinţele angajatorului, astfel încât petrecerea să reflecte spiritul companiei.

Un astfel de eveniment este ideal pentru angajatorii care îşi doresc ca echipele lor să aibă o stare de bine, să fie proactive şi bine consolidate. Socializarea într-un cadru informal îmbunătăţeşte vizibil activităţile şi relaţiile profesionale, şi încheie cu succes un an plin.

După o lungă perioadă în care oamenii nu au putut fi alături unul de celălalt, a venit momentul să petrecem sărbătorile împreună. Pachetul All Inclusive pentru Corporate Christmas Party la Restaurant Elisabeta porneşte de la 49 euro/persoană şi poate fi solicitat la evenimente@restaurantelisabeta.ro

Un cadou atipic pentru angajaţi – Pachetul Dinner&a Show

Dinner&a Show îmbină arta culinară cu arta teatrală. Pachetul include o cină la Restaurant Elisabeta şi un discount de 10% din preţul biletului la unul dintre spectacolele Teatrului Elisabeta – pentru doar 119 lei/persoană. Meniul include antreu, fel principal, desert şi o băutură la alegere. Opţiunile pot fi consultate aici.

Voucherul Dinner&a Show poate fi cadoul perfect pentru angajaţi – de Crăciun, la ocazii speciale sau, pur şi simplu, în semn de apreciere. Beneficiarul poate alege spectacolul şi preparatele care vor alcătui experienţa culinară.

Servicii de înaltă calitate la Teatru & Restaurant Elisabeta

Încă de la înfiinţarea sa în 2014, Asociaţia Culturală Teatrul Independent Elisabeta a căutat să ofere companiilor pachete premium pentru angajaţi. Sutele de conferinţe, prezentări şi lansări de produse plasează instituţia din Bd. Regina Elisabeta 45 în topul preferinţelor organizatorilor de evenimente corporate. De la serviciile oferite, la echipamentele de înaltă calitate, Teatru & Restaurant Elisabeta îndeplinesc cele mai exigente cerinţe.

Oferă-le angajaţilor un cadou pe care nu îl vor uita şi alege Teatru & Restaurant Elisabeta ca destinaţie pentru petrecerea corporate de Crăciun. Solicită oferta la evenimente@restaurantelisabeta.ro