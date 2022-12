Florin Piersic și-a lansat cartea autobiografică la Târgul de Carte Gaudeamus. Ce evenimente i-au marcat existența?

Florin Piersic a avut parte de un weekend plin, asta după ce a avut parte de o lansare inedită a cărții sale, la Târgul Gaudeamus. Marele actor și-a lansat prima carte, iar Dan Negru a moderat evenimentul unde au participat zeci de oameni care îl iubesc și apreciază pe Florin Piersic.

Actorul a scris cartea intitulată "Viața ca o poveste", iar alături a avut-o pe Anna Torok, cea de-a treia sa soție, cu care s-a căsătorit în anul 1993, după o relație de 7 ani.

Dan Negru i-a fost alături prezentatorului tv și i-a îndemnat pe cei prezenți să citească cât mai multe cărți.

Florin Piersic a scris în cartea sa despre unul dintre evenimentele care l-au marcat în tinerețe. Actorul și-a pierdut sora, care a murit înecată în Prut. Relatările sale sunt de-a dreptul profunde și extrem de sensibile, însă Florin Piersic este convins că sora sa îi este alături și dincolo de moarte.

„M-am dus la Paris, am făcut o plimbare în Montmartre şi acolo am văzut pictori care stăteau şi pictau sau îşi vindeau tablourile. Asta este o întâmplare, după părerea mea, senzaţională, am văzut-o pe sora mea care era înecată deja de 15 ani. Şi-am văzut-o în tablou. Ea era. Am întrebat cât costă tabloul şi cineva mi-a spus cinci franci. Am mai făcut câţiva paşi, m-am scotocit prin buzunare că aveam nişte bani, am venit să o cumpăr, dar nu mai era. L-am întrebat pe cel care vindea tablourile şi mi-a spus că a trecut cineva şi l-a luat. (…)

Când am sunat acasă şi am vorbit cu mama, i-am spus că sunt la Paris. Aveam 22 de ani. Mama mi-a spus: Florin, să fii liniştit. Lucica a venit să te vadă acolo. D-aia s-a întâmplat povestea asta”, a povestit Florin Piersic, potrivit Agerpres.