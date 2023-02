Românca care a machiat-o pe Angelina Jolie la Paris: Este frumoasă și are o piele perfectă

Ali Andreea este un make-up artist din România, cunoscută atât în țară, cât și în străinătate. Tânăra în vârsta de 37 de ani s-a stabilit acum mai mulți ani la Paris, acolo unde machiază celebritățile și împărtășește cu internauții sfaturi privind îngrijirea tenului, dar și trucuri de make-up.

Recent, Ali Andreea a machiat-o pe Angelina Jolie, care a fost prezentă în capitala Franței, la sfârșitul lunii ianuarie. Actrița, considerată fiind cea mai frumoasă femeie din lume a fost fotografiată în fața magazinului Guerlain, purtând machiajul realizat de talentata româncă.

Ali Andreea a dezvăluit că Angelina Jolie și-a dorit un machiaj natural, simplu, cu puțin fond de ten. Ea nu a i-a aplicat actriței niciun ruj și a mărturisit că Angelina Jolie are un ten perfect.

„Nu a fost diferit față de toate celelalte celebrități cu care am lucrat. Au fost machiate de sute de ori, astfel că acum știu exact ce își doresc și ce arată bine pe fața lor. Pentru că este foarte frumoasă și are o piele perfectă, nu am aplicat o cantitate mare de fond de ten. De obicei, celebritățile ar aprecia un ritual bun de îngrijire a pielii înainte de aplicarea machiajului. Nu am folosit ruj, este nuanța naturală a buzelor ei”, a scris Ali Andreea pe Instagram.