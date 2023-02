Asa cum ne caracteriează, surprindem comunitatea de fiecare dată și oferim noi atracții special create pentru voi.

Rovere dă startul unei noi experiențe, de data aceasta, dedicată celor mici.

Ne-am alăturat Destiny Park, în orașul magic din Băneasa și am pus bazele Atelierului de Creație by Rovere, în care îi așteptăm pe copii să descopere frumosul, stilul și arta șlefuiri lemnului, dar și câteva informații despre istoria mobilei.

Destiny Park este primul parc de edutainment din România, locul în care copiii învață diverse meserii și experimentează, prin joacă, un pol de atracție atât pentru cei mici, cât și pentru părinți. Este un loc în care copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, pot testa și învăța meserii reale precum: creator de design în Atelierul de Creație by Rovere, pompier, polițist, doctor, pilot, ciocolatier, reporter, dar și multe altele, pentru care pot dezvolta pasiuni, în timp ce părinții pot profita de timpul liber.

Am conturat mixul perfect între educație și distracție, dedicat copiilor cu vârsta de peste 4 ani, care sunt invitați să creeze sub atenta supraveghere a unui ofițer dedicat, figurine din lemn marca Rovere, pentru a câștiga Magic Bani - moneda de schimb în universul Destiny Parc. Timp de 15 minute, maxim 6 copii se pot juca și învăța împreună.

Figurinele obținute vor reprezenta darul cu care cei mici pot pleca acasă și de care se pot bucura cu mândrie pentru “munca” depusă în rolul de creator de design la Atelierul de Creație by Rovere.

Pentru o experiență cât mai completă și amintiri de neuitat, cei mici au posibilitatea de a imortaliza momentele printr-o fotografie din timpul procesului de lucru, alături de echipa cu care au lucrat sau cu figurina obținută.

În timp ce copiii învată și se distrează în orașul magic din Destiny Park, fiind observați cu atenție de ofițerii de experienă, părinții sunt invitați să profite de timpul liber, să descopere frumosul, stilul și eleganța în materie de design interior, pe rovere.ro sau în showroom-urile Rovere.

Rovere - mulțumește-te cu mai mult

„Am dus experiența Rovere la urmatorul nivel și ne-am alăturat Destiny Park, primul parc de edutainment din România. Ne face o deosebită plăcere să contribuim la procesul de învățare prin joacă al noilor generații, să susținem dezvoltarea creativă a celor mici și să le oferim șansa de a-și descoperi pasiunile.

Pentru noi, mobila reprezintă artă, inspirație și frumos, procesul de prelucrare a lemnului reflectă măiestria și priceperea artistului, vrem să predăm ștafeta celor mici, acolo unde creativitatea nu are limite și să îi introducem în Universul Rovere, pentru a se bucura și învăța tainele acestui domeniu fascinant.” a declarat Ionela Bercu, Managing Director Rovere.

“Ne bucurăm să avem în Destiny Park o nouă experiență, alături de un brand precum Rovere. Învățarea prin joacă în Destiny Park este modul cel mai ușor prin care copiii își descoperă pasiunile și de ce nu, viitoarele profesii. Misiunea Destiny Park este de a avea un impact pozitiv în societate, încurajând creativitatea și libertatea copiilor de a alege și oferindu-le astfel încrederea de a deveni cea mai bună variantă a lor.

Atelierul de creație Rovere se alătură acestei misiuni și credem că va avea un mare succes în rândul copiilor dornici de a lucra obiecte frumoase, cu propriile mâini. Am creat un spațiu inovator și distractiv în care încurajăm dezvoltarea talentelor și abilităților copiilor, lucrul în echipă și curiozitatea și sperăm să reușim să influențăm în bine viețile copiilor care ne trec pragul.” a declarat Ana-Maria Pascaru, Marketing Director Destiny Park.

Despre Rovere,

Cu o experiență de peste 20 de ani, Rovere s-a poziționat în timp ca fiind un lider în domeniul amenajărilor interioare de lux.

În 2002, lansarea brandului Rovere pe piața din România, s-a facut remarcată prin expunerea unor produse de excepție realizate sub semnătura unor renumiți designeri italieni. Astfel, Rovere a devenit brandul favorit al celor pasionați de trenduri, design, artă și stil. Produsele de înaltă calitate, acuratețea detaliilor, design-ul modern și abundența inovațiilor, fascinează la prima vedere.

Compania are în acest moment 13 showroom-uri în orașele: București, Baia Mare, Brașov, Cluj – Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Pitești, Sibiu, Târgu-Mureș și Timișoara, și se află într-o continuă expansiune.

Rovere își întâmpină clienții cu o gamă completă de servicii, menite să le ofere suport în fiecare etapă a amenajării, de la releveu la planuri tehnice, planuri de mobilare, simulări 3D și până la accesorizarea spațiului mult visat.