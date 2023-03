Esti mai frumoasa decat crezi! - o campanie GRAL Medical si Oncofort

In luna martie, reteaua GRAL Medical si Oncofort ofera pacientelor sale oncologice un mic rasfat! Stim cu totii ca frumusetea interioara se transmite in exteriorul fiecaruia dintre noi dar sunt momente in viata cand nu mai credem in puterea frumusetii noastre. Felul in care noi ne vedem ne impacteaza calitatea vietii noastre, iar acest lucru se simte mult mai profund in cazul femeilor ce poarta cu ele povara unui diagnostic de cancer.

GRAL Medical, in parteneriat cu P.A.D.I.R. (Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusetarii din România) si Cocktail and Makeup Party, isi propune ca in perioada 14-16 martie, sa exploreze acest subiect si sa le redea pacientelor sub tratament oncologic, macar pentru un moment, bucuria de a se simti frumoase, in cadrul campaniei “Esti mai frumoasa decat crezi”. Pacientele oncologice vor avea parte de o zi de rasfat, de proceduri cosmetice si de vouchere pentru proceduri permanente care sa le ajute sa treaca mai usor peste efectele secundare ale tratamentului prin care trec. “Dorinta noastra este sa fim alaturi de pacientele noastre la fiecare pas si sa le sprijinim si emotional, nu doar medical”.

Evenimentul se va desfasura in incinta Spitalului Oncofort si GRAL Medical din strada Traian Popovici nr 79-91, Bucuresti, in perioada 14-16 martie 2023!

GRAL Medical este compania medicala cu capital 100% romanesc care a marcat cele mai multe premiere din sistemul medical autohton in cei 21 ani de activitate. Pe langa laboratoarele performante, clinicile si centrele de recoltare din toata tara, o retea de aproape 80 de centre, GRAL Medical a deschis si reteaua de spitale OncoFort - Primul Centru Privat de Excelenta in Tratarea Cancerului din Romania cu diagnostic si tratament (radioterapie, chimioterapie) si consult de specialitate international (second opinion).

