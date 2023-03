Emil Mitrache, cunoscut drept Americanu' din La Bloc a suferit o intervenție pe cord deschis! Cum se simte acum actorul?

Emil Mitrache, îndrăgitul actor care l-a jucat pe Americanu' în serialul La Bloc a trecut prin momente dificile, după ce a aflat că viața îi este pusă în pericol. Actorul a mers la medic pentru un consult de rutină, atunci când a aflat că inima îi poate ceda oricând. Analizele obișnuite au evidențiat faptul că inima actorului nu funcționează la parametrii normali și că are o aortă mărită.

După mai multe consultații la medicii cardiologi, Emil Mitrache s-a decis să facă intervenția chirurgicală care i-a salvat viața. Din fericire, operația, care a durat 8 ore, a decurs foarte bine, iar acum actorul duce o viață normală.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da. Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize. Nu aveam nimic.

Chiar dacă nu a avut o viață cu excese, se pare că problema cu inima îi putea fi fatală. Actorul a mai mărturisit că ceea ce a avut el este genetic, însă, pentru sănătatea sa, acum a renunțat la țigări, singurul său viciu.

„Eu am avut exact pe bază, pe inimă, mărirea. Dacă erai mai în vârstă, îți puneam una de porc, o valvă de porc. Tu mai duci și e metalică. E un mic cilindru, cu un ax pe mijloc și cu două jumătăți. Aud tot timpul. Eu când m-am trezit, pe noptieră aveam cutiile. Uite așa am scăpat. De când am deschis ochii, după operație, nu m-a durut nimic. S-a vindecat frumos. Zici că nu am avut nimic. Niciodată nu am făcut excese. Am renunțat la țigări din ziua în care am văzut CT-ul. Este ceva genetic”, a mai spus Emil Mitrache.