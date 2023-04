Pictorial super sexy cu Mădălina Ghenea! Superba româncă a încins spiritele pe Instagram

Mădălina Ghenea a postat fotografii de senzație pe pagina sa de Instagram, acolo unde a primit numeroase aprecieri. Superba actriță se află la Miami și a împărtășit cu internauții imagini cu ea, în cele mai sexy ipostaze.

Mădălina Ghenea este una dintre cele mai frumoase românce de la noi, iar vedeta locuiește de mulți ani în Italia. Chiar dacă are o carieră împlinitoare acolo, Mădălina are diverse contracte peste tot prin lume, pe care le onorează cu profesionalism. Recent, superba actriță a plecat la Miami, acolo unde are un nou proiect în desfășurare.

Chiar dacă nu a oferit detalii despre ceea ce face peste ocean, Mădălina i-a încântat pe internauți cu o serie de fotografii făcute la malul mării, în cele mai sexy ipostaze, așa cum Mădălina și-a obișnuit fanii.

Picioarele lungi, bustul generos și trupul bine proporționat o fac pe Mădălina Ghenea să fie una dintre cele mai dorite femei din lume. La 35 de ani, actrița știe cum să își pună în valoare trăsăturile, astfel încât să întoarcă priviri oriunde s-ar afla.

Mădălina Ghenea își crește singură fetița

Mădălina Ghenea este mama lui Charlotte, în vârstă de 5 ani. Micuța locuiește cu mama ei în Italia, acolo unde Mădălina are grijă să nu le lipsească nimic. Tatăl fetiței, afaceristul Matei Stratan plătește o pensie alimentară în valoare de 1.500 euro/lună.