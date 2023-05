Mara Bănică nu mai vrea să audă de Acces Direct, după ce și-a dat demisia: Am luat și păduchi toată redacția de la invitați

Mara Bănică a fost invitata lui Cătălin Măruță în cel mai recent podcast al său. Jurnalista a vorbit despre cariera sa, mai ales despre decizia de a demisiona de la Antena 1, acolo unde era prezentă în emisiunea Acces Direct, având rolul de invitat permanent. În cadrul emisiunii, Mara Bănică comenta toate subiectele sociale din emisiune, și, nu de puține ori, acestea au fost criticate dur de către telespectatori.

În interviul cu Măruță, jurnalista a povestit care au fost motivele pentru care a renunțat la contractul cu Antena 1, după o perioadă atât de lungă de emisie. Mara Bănică a mărturisit că nu se mai regăsea în acel format tv.

„Nu mai puteam. Nu mai era pentru mine. 12 ani am stat și deja nu mai puteam în acel format de emisie. Da, a fost cumva reciproc așa. Nu mă mai regăseam, nu mai puteam. De câțiva ani mă confruntam cu lucrul ăsta. Și a fost o emisie pe care am făcut-o și am dus-o la un moment dat pentru că și trebuia, financiar vorbind aveam nevoie de asta”, a explicat vedeta.