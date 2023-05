Rareș Prisăcariu, marele câștigător Românii au talent! Prestația sa a împărțit internetul în două tabere

Finala din această ediție "Românii au talent" a stârnit un val de controverse, iar internauții s-au împărțit în două tabere. Cel mai tânăr câștigător de până acum, Rareș Prisăcariu, băiețelul în vârstă de 7 ani cu talent de orator, a prezentat în marea finală un monolog, "Interviu cu Dumnezeu", de Octavian Paller.

Rareș Prisăcariu a obținut cele mai multe voturi și s-a clasat pe locul întâi, în fața acrobaților ucraineni Olya și Valera, care au câștigat locul doi. Pe locul trei s-a clasat Oleg Spînu, un tânăr interpret din Republica Moldova.

„Sunt foarte bine, sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam să fiu votat, dar nu să câștig premiul cel mare de la «Românii au talent», deci nu mă așteptam. Am avut foarte multe emoții și de aceea cred că am transmis foarte mult”, a declarat Rareș Prisăcariu, după ce a câștigat "Românii au talent".