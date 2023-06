Pasiunea care îi leagă pe noul iubit al Andreei Bălan și tatăl ei, Săndel Bălan. Ce părere are tatăl artistei despre noul iubit

Andreea Bălan iubește din nou și pare mai fericită ca niciodată. Artista și-a asumat public relația cu tenismenul Victor Cornea și l-a însoțit în Germania, acolo unde sportivul a participat la câteva antrenamente, Deși este cu 9 ani mai mic decât ea, Andreea Bălan este cât se poate de împlinită alături de noul ei partener de viață și a publicat fotografii împreună, pe rețelele sociale.

Săndel Bălan, tatăl artistei, a vorbit despre pasiunea pe care îl leagă de noul iubit al fiicei sale, și anume tenisul. Săndel Bălan locuiește la Ploiești, acolo unde are o viață activă, face muzică și participă la competiții sportive. În ceea ce îl privește pe noul iubit al Andreei, aceasta spune că nu l-a cunoscut încă, dar nu exclude ca, la un moment dat, să joace împreună tenis.

„Citesc, da, prin ziare că are un nou iubit, dar nu-mi dau cu părerea, nu-l cunosc, nu mi l-a prezentat, încă n-am vorbit cu ea despre el. Nu am mai fost la București, voi merge în curând, acum sunt prins, la Ploiești, unde locuiesc, cu înregistrările muzicale. Am înțeles că este jucător de tenis de câmp. Eu sunt jucător de tenis de masă, poate fi, da, o pasiune comună, nu știu însă dacă vom juca vreodată.

Eu și acum joc tenis de masă, fac mișcare, ca să nu stau numai în casă. Merg la competiții, aici, în Ploiești, multe sunt amicale, iar la sfârșitul anului se fac competiții oficiale, cu premii, pe categorii de vârstă”, a declarat Săndel Bălan pentru Playtech.