Alex Parker și Milan Garvis colaborează pentru a lansa single-ul No Sleep

"No Sleep" este o piesă vibrantă și energică, care transmite o poveste despre pasiunea și dorința de a trăi momentul prezent, ignorând orice obstacole sau inhibiții.

Producătorul și DJ-ul român Alex Parker se alătură talentatei artiste vocal Milan Garvis pentru a lansa un nou single intitulat "No Sleep". Piesa promite să aducă o combinație explozivă de sunete electronice și voci hipnotizante, captivând ascultătorii din întreaga lume.

"No Sleep" este o piesă vibrantă și energică, care transmite o poveste despre pasiunea și dorința de a trăi momentul prezent, ignorând orice obstacole sau inhibiții.

Alex Parker este un DJ, producator si compozitor roman. Parker este cel mai bine cunoscut pentru ca a devenit primul DJ care a cantat peste o turbina eoliana timp de peste 5 ore in timpul Festivalului Neversea din Romania in 2019. Parker a scris, produs si mixat peste 50 de melodii pentru artisti cunoscuti ai Romaniei, precum Antonia, Delia, Alexandra Stan, Morandi, JO, Liviu Teodorescu, Irina Rimes, MIRA, AMNA, Voltaj.

Parker a inceput sa ia lectii de pian la 6 ani si, la 13 ani, a inceput sa cante prin carciumile din Bucuresti. Pana in acel moment, a fost autodidact, dar a inceput sa studieze teoria muzicala si sa urmeze cursuri de canto la varsta de 14 ani. A castigat pentru prima data notorietate internationala in 2016 cu single-ul sau de debut, single-ul "Tropical Sun", produs in Studiourile DeMoga. "Tropical Sun" a fost urmat de lansarile sale din 2017, "Synchronize" cu Alexandra Stan si "Fix Your Heart" cu Misha Miller.

Parker si-a facut debutul la Ultra Music in 2019 cu "In My Mind", care a fost urmat de "Love Games" si "Addicted". Tot in 2019, a co-fondat Creator Records si reprezinta artisti precum Holy Molly si Olivia Addams, pentru care a produs si scris single-uri ca "Menage A Trois" si "Dumb". In 2021, single-ul sau "I Want The Money (The Crypto Anthem)", featuring cantareata americana HERA, a fost prezentat in cladirea Times Square din New York. Mai mult, aceasta melodie a marcat prima colaborare dintre un artist si o tehnologie gigantica, Elrond Network, o companie de top 50 de criptomonede.

In 2021, Alex Parker a semnat un contract cu Universal Music Romania si a marcat inceputul acestei colaborari cu piesa "Home Alone", alaturi de Alexandra Stan. In 2022, Alex Parker si-a unit fortele cu Bastien si a lansat single-ul "All This Love".