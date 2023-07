Lângă tine este numele celui mai nou single al lui Sarah

„Lângă tine" este single-ul pe care Sarah l-a pregătit în această vară, o poveste aparte despre esența unei povești pasionale ce are la bază dragostea și mai ales regăsirea.

Compusă de către Mădălina Cernat și Alin Radu, „Lângă tine" surprinde prin muzică și versuri esența unei povești de iubire pasionale ce are la bază iubirea și mai ales regăsirea. „Și îți cânt iubirea deseori/ Cu gândul la primii Fiori/ Și timpul stă în loc doar pentru noi" sunt versurile sensibile prin care artista te poartă timp de trei minute într-o călătorie muzicală a iubirii.



Cu o voce de excepție, Sara Munteanu a câștigat numeroase trofee în cadrul mai multor concursuri muzicale naționale. Sarah face conto încă din 2015, fiind elevă la My Music ART Moinești, iar visul ei este să transmită emoție prin vocea și muzica sa.