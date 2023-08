Nicoleta Nucă, despre compromisurile pe care le-a făcut pentru a deveni artistă: Am muncit și am sacrificat ani...

Într-o apariție recentă la emisiunea „Invitatul de 12” cu Cosmin Cernat, Nicoleta Nucă a dezvăluit detalii mai puțin cunoscute din viața ei în lumea showbizului. Artista a adus la lumină perspectiva autentică asupra vieții în industria muzicală și a subliniat că drumul către succes nu a fost ușor, ci plin de sacrificii și eforturi. Cu toate acestea, Nicoleta nu regretă nimic și consideră că fiecare etapă a fost necesară pentru a ajunge acolo unde este astăzi.

„Lumea showbizului nu este doar roz și drăguță. Nu este o lume ușoară, cea în care ne învârtim și ne facem veacul… Nu regret nimic, nu vreau să pară că mă plâng, din contră. Am muncit și am sacrificat ani și poate zile în care m-aș fi putut juca precum un copil normal ca să ajung în punctul ăsta. Dar spre asta am mers și asta mi-am dorit…”, a declarat artista.