După succesul ca agent imobiliar în Londra, Rocsana Marcu dă lovitura în Dubai! Vedeta, sfaturi pentru a atinge succesul

După ce a locuit în Londra pentru mai mulți ani, Rocsana Marcu s-a mutat acum în Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Ea continuă să activeze în domeniul imobiliar și să vândă proprietăți, atât în Marea Britanie, cât și în Dubai, unde a obținut un mare succes ca agent imobiliar.

Ea oferă sfaturi și îndrumări pentru cei care doresc să își înceapă cariera în acest domeniu, în Dubai. Într-un clip video postat pe platformele sociale, Rocsana subliniază că pentru a reuși în industria imobiliară din Dubai, este esențial să se facă cercetări amănunțite înainte de a lua decizia de a se muta acolo. Ea avertizează că piața imobiliară din Dubai este diferită de cea din alte locații, cum ar fi Marea Britanie.

Un aspect important pe care vedeta îl subliniază este faptul că multe agenții imobiliare din Dubai nu oferă salarii angajaților lor. Agenții lucrează pe baza comisioanelor, ceea ce înseamnă că trebuie să fie pregătiți să supraviețuiască financiar timp de cel puțin trei luni până când încep să vândă proprietăți și să câștige comisioane. De asemenea, este important să cunoască bine piața imobiliară din Dubai înainte de a intra în domeniu.

O nouă colaborae între direcția 5 și Lidia Buble, pentru piesa If You Love Me

O nouă colaborare între direcția 5 și Lidia Buble, pentru piesa 'If You Love Me'

În plus, Rocsana Marcu menționează că vânzarea de studiouri mici în Dubai a fost foarte populară, deoarece oferă opțiuni mai accesibile pentru investitori. Aceste studiouri sunt vândute cu planuri de plată pe termen lung, fără dobândă sau comision. Totuși, ea subliniază că concurența este acerbă în domeniul imobiliar din Dubai, iar succesul necesită efort și dedicare.

„Nu vând aici numai proprietăți de zeci de milioane! Pe locul întâi la vânzări aici sunt studiourile. Am găsit studiouri la prețuri foarte bune, în anumite locuri aici în Dubai, și aproape de Dubai Marina, zona este foarte bună, și m-au rugat românii să le găsesc studiouri la prețuri cât mai accesibile și am de la 100.000 de lire în sus, dar chiria este foarte mare în Dubai, deci se merită ca și investiție, de luat.

Plus că le obțin și plan de plată de 6 până la 8 ani, depinde de dezvoltator, fără dobândă, fără comision. Am fost la o lansare și am vândut în două ore toate studiourile din locul respectiv! Nu e ușor deloc, e concurență, sunt foarte mulți agenți!”, a mai completat Rocsana Marcu, pentru click.ro.