The Motans și EMAA vor să știe La ce te gândești (Official Experience)

O chitară acustică jovială acompaniază dialogul dintre The Motans și EMAA, care povestesc, așa cum știu ei mai frumos, despre sinceritatea în iubire, despre dorința de a ști dacă gândurile tale sunt la unison cu cele ale persoanei dragi. ,,La ce te gândești" nu e prima colaborare dintre cei doi artiști. În 2020, piesa ,,Insula" a strâns milioane de vizualizări și i-a făcut pe fanii artiștilor să îți dorească o nouă colaborare. Piesa ,,La ce te gândești" a fost scrisă de The Motans și EMAA, cu ajutorul lui DOMINO pentru partea de muzică și producție. Videoclipul creativ a fost conceput și editat de Bogdan Păun, cu ajutorul lui Alexandru Mureșan ca DP, iar de producție s-au ocupat cei de la NGM Creative. ,,Îmi place atât de mult piesa asta, o ascult și-mi dă un super vibe, se simte că ne-am distrat și ne-am simțit foarte bine când am compus-o. A fost prima sesiune cu EMAA după mult timp, totul a decurs firesc, fără să ne propunem ceva anume, poate doar să scriem o piesă care să încălzească suflete în orice anotimp. Așa ne-am imaginat noi un dialog între doi îndrăgostiți, într-un balcon micuț, într-o seară de vară." ne spune The Motans. ,,<<La ce te gândești>> e o piesă despre care poți să spui că are aproape o viață proprie, o voință a ei. Sunt momente în care poate părea că o piesă se scrie singură, fiindcă totul se desfășoară extrem de lin și natural, iar asta e una dintre acele situații. E foarte frumos când se întâmplă și mai ales atunci când e împărtășit, o colaborare real esențială (pentru mine), fiind doar atunci când toate părțile reușesc, cumva, să simtă și să se conecteze la fel, la același gând, aceeași emoție, același univers" ne spune EMAA. The Motans este unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale din ultimii ani. Debutând în 2016 cu piesa ,,Versus", artistul a ajuns repede la inima publicului, prin hituri precum „Weekend", „Poem", „Jackpot", „August" sau „Înainte să ne fi născut". Lansările sale ocupă constant topurile radio, primele sale două albume, "My Gorgeous Drama Queen (2018)" și "My Rhythm & Soul (2020)" s-au vândut în mii de exemplare fizice, iar cel de-al treilea, lansat în 2022, "Great Expectations", este în plină ascensiune. Colaborarea sa alături de Irina Rimes, pentru piesa ,,Gata de zbor", se bucură atât de susținerea fanilor, cât și de cea a radiourilor. După lansarea EP-ului "Midnight Gems", în care The Motans a colaborat cu nume sonore din sfera muzicii urbane, artistul a lansat "Rehab", un EP conceptual care privește și analizează dragostea prin intermediul a diverse adicții. Ultima sa colaborare, alături de Killa Fonic pentru piesa ,,Stesun", a fost în Top 100 Radio Airplay și în Top 100 Shazam România, iar ultima sa lansare ,,Generic", se bucură deja de atenția fanilor. EMAA este o artistă care își ademenește ascultătorii într-un univers unic cu ajutorul vocii ei pătrunzătoare. Într-o lume divizată de genuri muzicale, EMAA reușește să fie relevantă atât în mainstream, cât și în underground. Colaborările ei alături de Deliric & Silent Strike au pus-o pe harta fanilor hip-hop, în timp ce lansări precum "Sufletul Imun" și "Zburătorul" s-au bucurat de susținerea radiourilor naționale și locale. Vocea specială a artistei i-a adus colaborări cu cei mai apreciați artiști din țară, precum Carla's Dreams și The Motans, piese care au petrecut multiple săptămâni în fruntea topurilor radio. De curând, aceasta a avut și o colaborare alături de SATRA B.E.N.Z., ,,Prima zăpadă", iar piesa sa ,,În fiecare seară, a fost în heavy rotation pe cele mai mari posturi de radio și în playlisturi populare Apple Music și Spotify. În acest an, EMAA a lansat piesele ,,Poartă-mă" și ,,Razna", care au ajuns să fie foarte îndrăgite de fanii artistei, dar și de radiouri. În plus, EMAA a colaborat cu HBO Max pentru coloana sonoră a serialului "Spy/Master", cu piesa "Free man falling", și cu Manache pentru piesa ,,Cât mai lejer", care este de 9 săptămâni în Top 10 Media Forest, ajungând până pe locul #1.