Maya, fiica lui Connect-R și-a câștigat primii bani din muzică: A avut câteva concerte...

Connect-R și Misha își văd cu mândrie și bucurie fetița, Maya, crescând și urmându-și pasiunea pentru muzică. La doar 9 ani, Maya a făcut deja primii săi pași în lumea muzicală, iar reușitele ei au încântat inimile părinților ei.

Cu o mamă și un tată cunoscuți pentru talentele lor muzicale, nu e de mirare că Maya a moștenit acest dar și se îndreaptă spre o carieră muzicală promițătoare. În timpul vacanței de vară, Maya a avut oportunitatea să îl însoțească pe tatăl ei, Connect-R, la concerte și chiar a avut câteva momente artistice pe scenă. A cântat la clapă și a impresionat publicul, primind chiar și aprecieri sub formă de bani pentru prestația ei.

Cu sprijinul lui Connect-R, Maya a făcut debutul în industria muzicii și a demonstrat că are un talent înnăscut. Pasiunea ei pentru muzică este evidentă, iar părinții ei sunt extrem de mândri de realizările sale timpurii.

Desigur, legătura strânsă dintre Misha și Connect-R este evidentă și în modul în care își susțin și încurajează fiica în cariera sa muzicală incipientă. Chiar dacă au divorțat, cei doi artiști rămân implicați în viața și educația Mayei, luând decizii importante pentru viitorul ei.

„Am trecut clasa a treia. Am mutat-o pe Maya de la școala unde era la Colegiul ”George Enescu”. La școala la care era înainte avea uniformă și nu aveam voie fără uniformă, dar aici, Slavă Domnului, nu. Eu mă bucur pentru că sincer era un chin cu uniformele. La două zile spălam uniforme. Dacă nu era călcată înnebuneam.(...) S-a obișnuit aici la școală, este ok. Este mare. De acum o să mai am emoții la clasa a5-a, poate, deși cred că la liceu. Nu știu dacă o să fiu așa panicată. Oricum ai emoții toată viața, mai ales că acum fiind la Liceul de Artă au tot timpul examen la instrument și atunci chiar stai cu emoții. Pian face”, a mai povestit Micha pentru sursa citată anterior.