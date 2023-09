Zeci de evenimente culturale și sute de preparate culinare asiatice marchează ediția aniversară.

Asia Fest revine cu cea de-a X-a ediție, între 22 și 24 septembrie 2023, în curtea Arenei Naționale din București (intrarea dinspre Strada Maior Coravu).

Cel mai important festival din Europa Centrală și de Sud-Est care promovează culturile și gastronomia țărilor asiatice propune vizitatorilor trei zile de spectacole, filme, mâncăruri tradiționale, ateliere și expoziții.

Zeci de activități culturale, concursuri și surprize pentru toate vârstele vor avea loc la ediția aniversară. Show-urile susținute de artiști asiatici cunoscuți la nivel mondial și amenajarea celei mai mari zone de mâncare asiatică din România sunt printre reperele importante ale Asia Fest 2023.

Festivalul reprezintă pașaportul bucureștenilor către țările unui continent caracterizat prin exotism și tradiții cu o istorie îndelungată, ca: Japonia, Coreea de Sud, China, Thailanda, Vietnam, Sri Lanka, Filipine, India, Nepal, Turcia, Siria, Liban etc.

Intrarea la festival este liberă.

Programul evenimentului:

• Vineri, 22 septembrie: 14.00 – 22.00

• Sâmbătă și duminică, 23 și 24 septembrie: 10.00 – 22.00

Mai multe detalii despre program, activități, ateliere, zona de food și expoziția Asia Fest se găsesc pe website-ul evenimentului, www.asiafest.eu și pe paginile paginile de Instagram și Facebook.

Melanj de tradiții culturale asiatice

Asia Fest este o platformă care reunește într-un dialog multicultural culturile vibrante ale țărilor asiatice, gastronomia, dar și creativitatea acestora ce se reflectă într-un mix de tradiții și contemporan.

Cea de-a 10-a ediție Asia Fest este un proiect cofinanțat de Primăria Sectorului 2 prin O.G. 51/1998.

Evenimentul este plin de culoare și sunet, datorită spectacolelor de muzică și dansuri asiatice tradiționale și contemporane de pe parcursul său, dar și activităților prin care se aduc în atenția publicului tradiții milenare ce caracterizează țări ca: Japonia, China, India, Thailanda, Coreea de Sud, Bangladesh, Sri Lanka, Filipine, Turcia.

Țara Soarelui Răsare, Japonia, se prezintă și la această ediție prin expresii ale culturii sale fascinante și propune publicului: ceremonii ale ceaiului, ateliere de caligrafie și desene manga, origami, prezentare de costume tradiționale și de Kitsuke (arta de a îmbrăca un kimono) și un atractiv concurs de Cosplay.

Pasionații de India tradițională se vor bucura de antrenantele dansuri și muzici indiene și vor putea participa zilnic la ateliere de tatuaje cu henna sau de artă rangoli (diferite forme și

modele sunt create prin folosirea unor materiale precum piatră de var pudră, făină de orez, nisip colorat, pulbere de cuarț, petale de flori, pietre, semințe etc).

O expoziție fotografică fascinantă va fi pusă în scenă la Asia Fest de Ambasada Republicii Populare Chineze în România. Pe 30 de șevalete vor fi expuse fotografii cu peisaje unice din China.

Cum se îmbracă un hanbok (haină tradițională) vom afla de la coreeni, care vor încânta publicul și prin activitățile de la atelierele de pictură pe lampioane și evantaie. De asemenea, concursul de K-Pop music & dance va fi și el în centrul atenției tinerilor pasionați de acest tip de subcultură coreeană.

De la Asia Fest nu poate lipsi nici Turcia, care propune workshop-uri de caligrafie,

ebru (pictură pe apă) și numeroase alte activități specificile culturii sale tradiționale și moderne.

Copiii vor avea parte de distracție și la: atelierele de pictură pe față, codițe colorate, workshop-urile de terari (decorațiuni handmade din sticlă, cu plante naturale suculente sau aeriene). Pentru cei mai tineri dintre vizitatori se vor desfășura și ateliere de slime și design textil susținute de Creative Arts Center.

Serile Asia Fest vor fi electrizante, datorită show-urilor de J-Rock și K-Pop, dansurilor tradiționale, dar și paradelor de costume tradiționale asiatice. Nici cinefilii nu sunt uitați, drept urmare fiecare seară a festivalului se va încheia cu proiecția unui film ce aduce în prim-plan stilul de viață, tradițiile și cultura unor țări ca India, Japonia sau China.

Primul concert de J-Rock din România

Un moment de excepție ce are loc cu ocazia ediției 2023 Asia Fest este concertul extraordinar de J-Rock susținut în România de celebrul artist japonez MI Ishihara Takamasa (石原 崇雅), cu numele de scenă MIYAVI. Acesta vine pentru prima oară în România, iar show-ul său are loc sâmbătă, 23 septembrie 2023, în zona exterioară a Arenei Naționale București, pe inelul central (acces din Strada Maior Coravu). MIYAVI este un foarte cunoscut muzician, actor, producător și filantrop japonez, supranumit “chitaristul samurai”.

Bilete disponibile la concertul MIYAVI mai sunt la categoria General acces și pot fi achiziționate până pe 23 septembrie 2023, la un preț pornind de la 180 lei, pe:

• Asia Fest - www.asiafest.eu

• More.com - https://bit.ly/3Yqz7It

• Entertix.ro - https://bit.ly/3DOb2li

• IaBilet.ro- https://www.iabilet.ro/bilete-concert-j-rock-miyavi-87350/

Asia pe portativ

În prima seară a festivalului, vineri, 22 septembrie, publicul îl va putea asculta pe binecunoscutul Fang Shuang, bariton de originez chineză care locuiește în România de peste 16 ani, fiind solist vocal al Operei Comice pentru Copii.

Artistul de origine turcă Serkan, născut la Istanbul, dar rezident în România de peste 20 de ani, va urca pe scena Asia Fest sâmbătă, 23 septembrie, într-un show dinamic pe ritmuri orientale.

Duminică, 24 septembrie, artiști ai Operei Române și ai Filarmonicii George Enescu vor susține spectacolul extraordinar numit "ASIA PE PORTATIV", un periplu muzical și coregrafic prin mai multe culturi asiatice. Acest proiect a fost inițiat în anul 2013, la Teatrul Nottara, cu titlul “Muzica lumii pe bulevard” și s-a bucurat de succes pe multe scene din țară.

Ultimul concert al festivalului va fi cel al artistului Bhaskar Das, unul dintre tinerii maeștri ai muzicii clasice indiene la bansuri (vechi flaut originar din India și Nepal).

Cea mai mare zonă de mâncare asiatică din România

La Asia Fest, pe o suprafață de 500 mp, va fi amenajată zona de mâncăruri tradiționale asiatice, preparate și servite pe loc. În cea mai mare zonă de food asiatic amenajată vreodată în România, vor fi servite gurmanzilor sute de mâncăruri specifice: Indiei, Turciei, Iranului, Siriei, Libanului, Coreei de Sud, Chinei, Japoniei, Indoneziei, Filipinelor, Sri Lankăi, Pakistanului și altor țări din Asia.

Arena Națională se va transforma într-un imens restaurant asiatic, unde se vor servi atât preparate binecunoscute ca: sushi, celebra supă tradițională japoneză ramen, binecunoscuta garnitură coreeană kimchi din legume fermentate, achețele de primăvară, pui shanghai, kebap, dar și produse mai puțin cunoscute de români, provenite din bucătăriile unor țări ca: Thailanda, Pakistan, Filipine sau Sri Lanka.

Din bucătăria srilankeză vin bucatele ce au la bază amestecuri de paste sau orez cu legume proaspete, carne si condimente, în special curry. Printre acestea se numără Kottu Rotti care se va găsi la Asia Fest în variante diverse cu carne de pui, porc, vită. Kottu Rotti se găsește frecvent ca street food și este consumat la scară largă în întreaga Sri Lanka. “Kothu” înseamnă „a toca” în limba tamil, pentru că modul de preparare este o artă în sine și toate ingredientele sunt bătute până la omogenizare, iar îndemânarea bucătarului este foarte importantă și un spectacol în sine.

Bucătăria pakistaneză va fi și ea prezentă la Asia Fest. Printre preparatele tradiționale ce vor putea fi degustate de români se numără: mandi de pui cu sos roșu, mâncare afumată pe cărbuni încinși și servită cu un sos acidulat și ușor picant, dopiaza (do pyaza), fel de mâncare pe bază de carne, în care ingredientul principal este ceapa.

Fructele de mare, la mare căutare

Și mâncărurile cu creveți, calamari și alte fructe de mare, preparate după rețete chinezești, srilankeze sau mongoleze, se vor putea savura la festival.

Printre acestea se numără creveții în cuib de cartofi și creveții torpedo propuși de chefii POLI, dar și inelele de calamar trase în unt și tăvălite prin pastă de chilli și alte condimente, însoțite de garnituri pe bază de țăiței, orez sau alte legume.

La festival, mâncărurile pot fi însoțite și de băuturi diverse specifice țărilor asiatice: sucuri, cocktail-uri, bere, băuturi tradiționale pe bază de orez, cum sunt vin sau sake. Din meniul festivalului nu lipsește bubble tea, cunoscut și sub numele de boba tea sau pearl milk tea, care este un mix delicios de ceai, lapte și perle de tapioca, devenind o băutură foarte cunoscută în rândul iubitorilor culturii și gastronomiei asiatice.

Dulciurile vor fi la loc de cinste și la această ediție, astfel că nu vor lipsi: baclavalele sau cataiful turcesc, dulciurile tradiționale siriene și libaneze, înghețata prăjită thailandeză și chinezească sau deserturile mochi cu specific japonez. Tot din Japonia direct la standurile Asia Fest vine și prăjitura taiyaki, un produs cu un design amuzant și atractiv, sub formă de pește, cunoscut mai ales de fanii culturii manga-anime. Taiyaki este făcută din compoziție de clătite și va fi servită cu umpluturi de înghețată.

Mâncarea druzilor, în premieră la Asia Fest

Una dintre noutățile ediție 10 a Asia Fest este dată de preparatele culinare specifice comunităților druzilor. Populația druză este concentrată în special în Siria, Liban și Israel și este în mare parte formată din fermieri, care se bazează pe produse locale din gospodăriile proprii. Astfel, mâncarea druză are la bază ingrediente naturale provenite din surse organice.

Expoziția de produse culinare, vestimentare și accesorii

Asia Fest va avea și o zonă de expoziție cu vânzare, unde se vor găsi produse culinare (condimente, ierburi, uleiuri, sosuri, ceaiuri, siropuri, dulcețuri, semipreparate etc.), vestimentare (haine și accesorii), cât și decorațiuni și cosmetice. De asemenea, aici vizitatorii au ocazia să achiziționeze produse specifice culturilor coreeană, japoneză, indiană, chineză, turcă: cărți, jocuri, haine, produse cosplay etc.

Conferințele Asia Fest

Pe parcursul celor trei zile ale festivalului va avea loc și o serie de conferințe și seminarii, susținute de reprezentanți ai centrelor culturale, ambasadelor și editurilor din România, ce promovează țări ca: Japonia, China, Coreea de Sud, Turcia, India, Indonezia.

Printre temele abordate în cadrul acestora se numără:

• Prezentare a simbolisticii pisicii (maneki neko) în cultura japoneză (Editura Humanitas)

• Prezentare colecție de autori din extremul orient (Editura Humanitas)

• Fenomenul manga în România (Editura Nemira și Centrul de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru”)

• Ceremonia ceaiului chinezesc (The Lonely Panda)

• Kimonoul (Laura Karaman, designer vestimentar)

• Curs demonstrativ de CHADO (Ceremonia Japoneză a ceaiului-Centrul de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru”)

• Freelancer nomad în Asia (Iunieta Sandu)

• Cum să călătorești singur în Asia (Asia/Japan by Myself)

Programul complet al Asia Fest 2023 va putea fi accesat în curând pe www.asiafest.eu și pe paginile de Instagram și Facebook Asia Fest.

