Celebrul artist japonez MI Ishihara Takamasa (石原 崇雅), cu numele de scenă MIYAVI, va concerta pentru prima oară în România sâmbătă, 23 septembrie 2023. Evenimentul are loc în zona exterioară a Arenei Naționale București (acces din Strada Maior Coravu). Concertul extraordinar de J-Rock face parte din turneul european aniversar de 20 de ani al artistului - “Return of the Samurai Guitarist: 20th & Beyond Tour 2023” - și se desfășoară în cadrul celei de-a X-a ediții a festivalului culturilor asiatice, Asia Fest.

Program și reguli de acces concert MIYAVI

Dată, loc și acces:

• 23 septembrie 2023, Arena Națională, București – intrare dinspre strada Maior Coravu

• Acces persoanele cu bilete VIP Meet & Greet – 17.00

• Acces general - 18:30

Ore desfășurare:

• Sesiune VIP Meet&Greet ce include: fotografie cu artistul, autograf Miyavi pentru primii 25 ce au achiziționat bilete VIP, cadou Miyavi (ediție limitată) – 17.30 – 19.00.

• Concert MIYAVI – 20.00 – 21.30.

Este interzis accesul cu:

• sticle, conserve;

• mâncare sau băuturi de orice fel;

• artificii, arme, obiecte periculoase;

• obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

• umbrele (în caz că se anunță ploaie, sunteți rugați să veniți cu pelerine);

• aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detașabil);

• aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

• animale de companie;

• persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca și NU vor păzi obiectelor prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului!

De asemenea, organizatorii nu sunt responsabili pentru obiectele pierdute de participanții la concert.

La intrarea în zona evenimentului, toți participanții vor fi percheziționați de către agenții de securitate.

Organizatorii informează publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

La Arena Naționalăm, în zona concertului va fi prezent un medic care poate oferi Primul Ajutor, în caz de nevoie.

Accesul copiilor

Copiii sub 7 ani au acces gratuit însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.

Accesul până în 14 ani se face doar pe baza de bilet și doar dacă aceștia sunt însoțiți de către un adult posesor de bilet valid.

Organizatorii nu recomandă prezența la concert a copiilor fără căști de protecție! Zgomotul foarte puternic poate dăuna auzului celor mici.

Categorii de bilete și brățări

Accesul în spațiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toata durata concertului. Participanții cu bilet valid la cele două categorii de acces, VIP Meet&Greet și Acces General vor primi din partea organizatorilor brățări pe care le vor păstra pe toată durata concertului.

Brățările trebuie păstrate la mână, exact așa cum au fost puse, pe toată durata concertului. Brățările nu sunt transmisibile și nu trebuie deteriorate pe întreaga perioadă a evenimentului.

Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar la reintrare este necesară prezentarea biletului și a brățării de acces.

Reguli categoria VIP Meet&Greet:

• Accesul posesorilor de bilete VIP Meet&Green în perimetrul concertului din curtea Arenei Naționale se face începând cu ora 17.00, dinspre strada Maior Coravu;

• aceștia trebuie să aibă pregătit telefonul pe funcția cameră foto;

• în timpul întâlnirii cu artistul nu este permis live-ul pe niciuna dintre platformele sociale (Facebook, Instagram, TikTok etc.). În cazul în care vreunul dintre participanți transmite live, își va pierde dreptul de a se fotografia cu artistul;

• fiecare posesor de bilete VIP Meet&Greet are dreptul la două (2) fotografii, realizate doar în aplicația dedicată telefonului, fără filtre;

• sunt premise doar fotografiile cu artistul realizate fără activarea funcției bliț;

• sesiunea foto cu artistul conferă dreptul posesorului de bilet VIP Meet&Greet doar la fotografii de tip selfie, astfel că nu sunt premise cele în alte impostaze sau realizate de către alte persoane din public;

• în timpul sesiunii de întâlnire cu artistul, nu sunt permise “cereri speciale “ de tipul: autograf pe rucsac, fotografie pentru rețele social media etc;

• pentru secțiunea cadouri către artist, fanii vor înmâna personalului acreditat toate cadourile dedicate artistului, nefiind permisă înmânarea de cadouri direct artistului.

• la finalul sesiunii Meet&Greet, cu începere de la ora 18.30, posesorii acestui tip de bilete își pot ocupa locul în fața scenei.

Regulia categoria Acces General:

• Accesul posesorilor de bilete Acces General în perimetrul concertului din curtea Arenei Naționale se face începând cu ora 18.30, dinspre strada Maior Coravu;

• posesorii biletelor din această categorie nu au acces la categoria VIP Meet & Greet.

Prețuri bilete concert MIYAVI

Bilete disponibile mai sunt la categoria Acces General și pot fi achiziționate online până pe

23 septembrie 2023, la preț pornind de la 180 lei, pe website-urile:

• Asia Fest - www.asiafest.eu

• More.com - https://bit.ly/3Yqz7It

• Entertix.ro - https://bit.ly/3DOb2li

• Iabilet.ro- https://www.iabilet.ro/bilete-concert-j-rock-miyavi-87350/

sau direct de la casa de bilete amenajată în perimetrul evenimentului Asia Fest, program:

• Vineri, 22 septembrie 2023, orele 14.00-22.00

• Sâmbătă, 23 septembrie 2023, orele 10.00 – 20.00.

Categoria de bilete VIP a primului concert MIYAVI din România este SOLD OUT.



Cine este MIYAVI?

MIYAVI este un foarte cunoscut muzician, actor, producător și filantrop japonez. El și-a început activitatea în 1999 și mai întâi a fost chitarist în trupa de visual kei rock Dué le quartz. Din 2002 și-a continuat cariera ca artist solo. În 2007, a devenit membru al supergrupului rock S.K.I.N., iar în 2009 și-a fondat propria companie, J-Glam. A avut și are turnee în întreaga lume. În 2022, a devenit membru al supergrupului rock The Last Rockstars.

În 2014, Miyavi a apărut în filmul Unbroken, regizat de Angelina Jolie, și a continuat să joace roluri mai mici în producții americane ca Kong: Skull Island și Stray. Din 2013, Miyavi este voluntar la ICNUR (UNHCR - Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați). În această calitate, a vizitat tabere de refugiați din întreaga lume. În noiembrie 2017, a fost numit oficial Ambasador al Bunăvoinței UNHCR.

MIYAVI unește culturile de pe tot globul prin mesajele sale muzicale și filantropice. Stilul său unic de a cânta la chitară, slap guitar (folosește degetele în loc de pană), l-a purtat în 8 turnee mondiale, cu 380 de spectacole live, în peste 30 de țări. Fanii îl denumesc pe MIYAVI „Chitaristul Samurai”.

Alte realizări includ aranjarea versiunii japoneză a piesei tematice pentru filmul de succes Mission: Impossible – Rogue Nation, producerea de muzică pentru o reclamă Honda, crearea de muzică pentru SMAP și colaborarea cu diverși alți artiști. În septembrie 2021, a lansat albumul Imaginary și a finalizat cu succes un turneu de 20 de spectacole în America de Nord, un turneu de 5 spectacole în Japonia și un turneu de 2 spectacole în Hawaii.

Artistul a lansat 13 albume de studio printre care:

• NO SLEEP TILL TOKYO (2019). Concertul de lansare a avut loc la stadionul Los Angeles Dodgers

• Holy Nights (2020)

• Imaginary (septembrie 2021), care a coincis cu un rol de coprotagonist în filmul Netflix KATE.

Tot în toamna lui 2021, a fost în juriul versiunii japoneze a show-ului The Masked Singer, difuzat de Amazon și a finalizat cu succes un turneu de 20 de spectacole în America de Nord, unul de cinci spectacole în Japonia și un turneu de două spectacole în Hawaii.

MIYAVI și-a făcut debutul pe marele ecran în Unbroken, produs și regizat de Angelina Jolie, producție nominalizată la Oscar. De atunci, a apărut în: serialul animat ARCANE, decernat cu premiul Emmy, blockbuster-ul din 2017 Kong: Skull Island și în adaptarea live-action a popularei manga Bleach.

Filmografia sa recentă include și filmele Stray (2019) și Maleficent 2 (2020).

Alte realizări de ale sale includ aranjarea versiunii japoneze a temei muzicale din renumitul film Mission Impossible – Rogue Nation, producția de muzică pentru o reclamă Honda, crearea de muzică pentru SMAP și colaborarea cu diverși alți artiști. De asemenea, piesele lui fac parte din coloanele sonore ale unor anime-uri celebre ca: Naruto!, Invaded, Chainsaw Man, Bleach, Spy x Family, My Hero Academia, Blue Lock, Mob Psycho 100.

În calitate de ambasador al mărcii Beats, MIYAVI a apărut în reclame din Japonia și pe panourile publicitare din întreaga lume, în campania Moncler Beyond.

Alte campanii publicitare globale în care a apărut au fost ale mărcilor: American Airlines, Golden State Warriors, Dell Computers și McLaren.

El a fost imaginea Gucci Japan în campania Gucci Off the Grid.

De asemenea, a fost model la Săptămâna Modei Paris 2018, defilând pe podium pentru colecția Y-3 a designerului Yohji Yamamoto și pentru brandul ADEAM.

În 2021, a apărut un model de chitară Telecaster marca Fender cu semnătura lui.

Online / Social Media

https://miyavi.com /

Site-ul oficial MIYAVI - http://myv382tokyo.com

J-Glam http://www.j-glam.net

Kinetic Vibe https://kineticvibe.net

YouTube: https://www.youtube.com/@MIYAVIOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/miyavi_ishihara/

Twitter: https://twitter.com/miyavi_official/

WEIBO: https://weibo.com/u/2381640694

Facebook: https://www.facebook.com/MIYAVI.OFFlCIAL/

TikTok: https://www.tiktok.com/@miyavi_lee_ishihara/

Parteneri: JTI, Asahi, Centrul de Studii Româno-Japoneze ”Angela Hondru”, Japanos, Humanitas, Cărturești, Nemira, 1UPPub, Asia’n Bucate, Entertix, iaBilet.ro, Agerpres, PRwave, Rock Fm, InfoMusic, Greek Otaku Radio, Spotmedia, METALHEAD.ro, NewsBucurești.ro, DescoperaBucurestiul.eu, Munteanu, IQads, B365.ro, ZileșiNopți.ro, MedMondi, K Drama Romania, Wall-Street, Kudika, Nine O’Clock.

