DJ Project și Alina Eremia readuc la viață piesa Privirea Ta

Piesa originală a fost scrisă de Ionuț Radu și Lazăr Cercel, iar pentru remake au colaborat Dara, Alina Eremia, Tudor Ion și Gino Manzotti. Producția noii variante a fost realizată de Gino Manzotti și Andy Platon. ,,Unul dintre cele mai de neprețuit lucruri pentru artiști este ca piesele lor să rămână relevante în timp. <<Privirea Ta>> nu a fost uitată de fanii noștri și tocmai de aceea venim cu această surpriză. Același feeling, dar adus în 2023 cu ajutorul Alinei Eremia, o artistă extraordinară." ne spune DJ Project. ,,Nu puteam să nu sărbătorim majoratul piesei <<Privirea Ta>>, o piesă care mi-a marcat adolescența. Mă bucur că DJ Project au avut deschidere și încredere să scriem un nou capitol al piesei și sperăm ca noua versiune să aducă un val nou de amintiri!" ne spune Alina Eremia. DJ Project este una dintre primele trupe dance din România, ce la momentul actual reprezintă o marcă înregistrată a acestui stil de muzică. Grupul este compus din Gino Manzotti (Handke Giuseppe) și DJ Maxx (Ovidiu Florea), ambii purtând titulatura de DJ și producători, iar primul lor single, "Experience", a fost lansat în 2001. De la debutul lor, cu o activitate înfloritoare de peste 22 de ani pe scenă, la radio și în inimile a milioane de oameni, au lansat 9 albume de studio. În plus, cei doi au trecut granițele și au avut parte de hituri internaționale. În catalogul lor muzical se află numeroase colaborări cu artiști recunoscuți, printre care Roxen, MIRA, Andia, EMAA, Adela Popescu, AMI și Lidia Buble. Printre piesele cu succes răsunător se numără și ,,La timpul lor", în colaborare cu EMAA, pentru care au câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la The Artist Awards 2022, ,,Parte din tine", în colaborare cu Roxen, ,,Inimă nebună", cu MIRA, ,,Retrograd" și ,,Slăbiciuni", cu Andia. Printre ultimele lor colaborări se numără și ,,Fulgul", alături de Holy Molly, și ,,Supranatural", cu Ioana Ignat. Alina Eremia și-a început cariera la o vârstă fragedă, iar la acest moment este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală. Cântecele și colaborările ei au fost întotdeauna în topuri, iar printre cele mai bune hituri ale Alinei includem: ,,Cum se face", ,,A fost o nebunie", ,,În dreapta ta", colaborarea cu Vescan, ,,Tatuaj" și ,,Noi". În 2021, Alina a lansat cel de-al doilea album al său, "Déjà Vu", care a primit titlul de Best Album la The Artist Awards 2021. În 2022, Alina Eremia s-a bucurat de foarte mult succes cu single-uri care au ajuns rapid pe locul #1, cum ar fi ,,Supertare", cu Connect-R, care le-a adus și premiul pentru cea mai bună colaborare a anului la The Artist Awards 2022, și ,,Cerul roșu". În acest an, Alina a lansat cel mai nou EP al său, "Metamorphosis", pentru care a experimentat noi sunete și a colaborat cu nume precum Sak Noel, Ilkan Gunuc, Arem Ozguc și Arman Aydin. În 2023, ea a adăugat un alt #1 cu ,,Ai fost", colaborare cu Mario Fresh, care a fost #1 pe YouTube în tendințe și a intrat în topurile radio la doar două săptămâni de la lansare. Mai mult decât atât, anul acesta artista a lansat EP-ul ,,OH, NO!", colaborarea cu Aerozen pentru ,,Ultimul nivel" și single-ul ,,Cine-i focul, cine-i apa".