Bilet spre Dubai – o călătorie spre aventuri de neuitat

Dubai poate părea un labirint strălucitor și cosmopolit de turnuri și repere din sticlă și metal, așezate în mijlocul deșertului.

Prima coborâre pe Aeroportul Internațional Dubai, dunele de nisip aride și brune fac loc unei oaze strălucitoare a unuia dintre cele mai vibrante și mai dezvoltate orașe din lume. Pentru tine, Dubai poate fi un loc minunat pentru a te răsfăța cu o gamă minunată de opțiuni de divertisment, restaurante și cumpărături. Dar poate fi, de asemenea, copleșitor, deoarece oferă extrem de multe de văzut și de explorat.

Acestea fiind spuse, călătoria ta către și în interiorul acestui oraș arab poate fi destul de ușoară și fără stres. Ca parte a tranziției sale către o economie sprijinită de turism, Dubai s-a construit din ce în ce mai mult pentru a fi un centru accesibil la nivel global, primitor pentru oaspeți și întreprinderile străine. Cu o mulțime de opțiuni de transport, deplasarea în Dubai este ușoară.

Cum te deplasezi spre Dubai

Spre Dubai te deplasezi simplu: cu avionul. Poți găsi bilete avion Dubai la agenția de turism eSky. Totodată, agenția îți oferă:

Planificarea optimă a călătoriei pentru a economisi timp;

Mai multe variante de călătorie disponibile, inclusiv flexibilitate în ceea ce privește datele și aeroporturile;

Proces ușor și convenabil de rezervare, incluzând atât zborurile, cât și cazarea într-un singur loc;

Acces la informații esențiale despre documentele necesare și reglementările privind vizele;

Clauza inclusă pentru cazul în care dorești să consumi alcool;

Acces convenabil la detaliile asigurării și la informații despre unitățile medicale prin intermediul telefonului (disponibil în Contul tău);

Acces instant la toate informațiile referitoare la călătoria rezervată;

Oportunitatea de a explora atracții și excursii locale în întreaga lume, toate într-un singur loc, în secțiunea "Atracții";

Rezervare comodă și sigură a călătoriilor.

Așadar, plănuiești să vezi o mulțime de atracții din Dubai? Poți citi și despre Cum să călătoreşti ieftin-Propunerea noastră .

Cum te poți deplasa prin Dubai?

Cu un taxi sau o mașină privată

Odată ajuns în oraș, vei găsi o mulțime de taxiuri disponibile. Mulți turiști au spus că acesta este cel mai bun și mai ușor mod de a te deplasa în Dubai. Toate taxiurile funcționează pe bază de contorizare, taxa fiind percepută în funcție de distanță, așa că nu uita să ceri șoferului să pornească aparatul de taxat dacă nu l-a pornit automat. Stațiile de taxi sunt destul de accesibile de la reperele celebre ale orașului, cum ar fi Dubai Mall, Burj Khalifa, Mall of the Emirates, Palm Jumeirah și multe hoteluri. Fiți conștienți de faptul că este posibil să ai parte de timpi lungi de așteptare pentru un taxi în timpul orelor de vârf, de obicei între orele 15:30 și 17:30;

Cu un autobuz turistic

Deși nu este neapărat principalul tău mijloc de transport, este o opțiune incredibilă care combină nevoia ta de a te deplasa cu un tur distractiv și informativ. La bordul turului Hop On Hop Off cu punte deschisă cu Big Bus Dubai, vei trece pe lângă repere celebre precum Burj Khalifa, Atlantis The Palm, Fântâna din Dubai și multe altele. Ghidul tău îți va oferi un istoric al orașului și povestea acestuia. Vei putea să urci sau să cobori la orice stație, ceea ce face ca vizitarea obiectivelor turistice mult mai ușoară;

Cu metroul

În timp ce multe orașe cu o populație și o importanță comparabile operează sisteme extinse de metrou sau de metrou, cum ar fi cele din Londra, New York sau Paris, Dubaiul este unic prin faptul că încă mai operează doar două linii de metrou pentru a se adapta cetățenilor și oaspeților tăi. Cu peste 45 de stații, metroul servește cele mai populare zone turistice din Dubai. Tariful la metrou va depinde de zona în care călătorești și de distanța parcursă. Linia principală de metrou se întinde de-a lungul Sheikh Zayed Road, în timp ce linia a doua, deschisă mai recent, deservește zona orașului vechi;

Cu tramvaiul

Mai recent, Dubaiul a inaugurat o a doua formă de transport public: Tramvaiul. Tramvaiul se deplasează pe o șină special construită la nivelul străzii pentru a conecta zonele rezidențiale și comerciale foarte populate din Dubai Marina, Palm Jumeirah și Dubai Media City. Oferind un tarif fix, indiferent de destinație sau de durata călătoriei, tramvaiul din Dubai este una dintre cele mai ieftine forme de transport din oraș.

Aeroportul Internațional Dubai este ușor de legat de centrul orașului prin intermediul sistemului de autostrăzi, cu taxi sau mașină privată, sau prin numeroase rute de autobuze locale care debarcă direct de la aeroport spre diferite locuri de interes. Odată ieșit din terminal, vei putea localiza cu ușurință mijlocul de transport preferat.

Vizionare placuta