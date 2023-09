Sunetul iubirii - Tu (OST Omul fără linia vieții) - Bogdan Medvedi

Bogdan Medvedi s-a reîntors să spună povești înduioșătoare de iubire, iar cea mai nouă lansare a sa se intitulează simplu, dar cuprinzător: ,,Tu". Frumusețea piesei ,,Tu" stă în amalgamul dintre instrumentalul melodios și versurile care celebrează și onorează iubirea, reușind să construiască împreună o punte între sufletele îndrăgostite. Piesa face parte din soundtrack-ul oficial al filmului „Omul fără linia vieții", ce se va lansa pe 30 noiembrie. Piesa a fost compusă de Bogdan Medvedi, Cezar Gună, Oana Zara și Alexandru Turcu, care s-a ocupat și de partea de mix-master și de producție. <<Tu>> nu este o simplă piesă despre iubire. <<Tu>> este despre tot ce contează în iubire. Fiecare dintre noi are un <<Tu>> în viața lui care <<îi ține și de cald și de foame>>, cum spun și versurile. Piesa <<Tu>> este specială pentru mine pentru că are o poveste aparte. Prima etapă de scriere a fost la studio cu Alexandru Turcu și Cezar Gună, unde am definitivat structura, liniile și textul. Eu eram nesigur pe o parte din text și îmi amintesc că am ascultat piesa cu Oana Zara într-o seară și am rescris împreună strofele până dimineața. Cred că <<Tu>> este o piesă despre povestea noastră de iubire. Ce o face și mai specială este că va fi coloana sonoră a filmului <<Omul fără linia vieții>> regizat de Adriana Vasilcov, care va putea fi urmărit în toate cinematografele din Republica Moldova și România, din 30 noiembrie. Este filmul în care joc și eu, este primul meu rol într-un film și mă bucur că am descoperit și acest drum al actoriei, care îmi place foarte mult și pe care o să merg în paralel cu muzica." ne spune Bogdan Medvedi. Filmul „Omul fără linia vieții", în regia Adrianei Vasilcov (o producție de House on Mars Entertainment, Maru Sea Production și Dedline Cinema), va fi lansat în două țări concomitent, în Republica Moldova și România, pe 30 noiembrie. Producția, în care apar nume mari din cinematografie precum Maia Morgenstern, Armand Calotă, Eugenia Șerban, Rareș Andrici și Carmen Tănase, relatează istoria lui Ionel Sporea, românul care a inventat lansatorul automat de mingi de tenis de masă. O peliculă despre iubire și lipsa ei, traume îngropate adânc, frici și chiar moarte, de care protagonistul reușește să scape ca prin minune. Bogdan Medvedi, un romantic incurabil, a fost liderul celei mai populare trupe de băieți din România, MAXIM. Unul dintre cele mai notabile single-uri ale trupei a fost "Sărutări Criminale" care a devenit un hit în întreaga țară și a strâns mii de fani la concerte. Melodia a devenit imediat un simbol al romantismului adolescentin și a rămas în amintirea multor persoane îndrăgostite în acea perioadă. Cântecele MAXIM au avut o prezență puternică în topurile muzicale din România, ocupând poziții de vârf. Trupa a reușit să atragă atenția publicului nu doar prin muzică, ci și prin carisma membrilor săi. MAXIM rămâne o amintire puternică în istoria muzicii pop din România, iar Bogdan Medvedi și-a continuat cariera muzicală cu succes în calitate de artist solo, continuând să încânte audiența cu melodiile sale romantice și talentul său muzical.