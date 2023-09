Adrian Stoica și cățelușa Hurricane, câștigătorii ediției de anul acesta a emisiunii America's Got Talent

Adrian Stoica și cățelușa sa, Hurricane, au triumfat în finala celebrei emisiuni "America's Got Talent", cucerind publicul și jurații cu un număr de dresaj canin plin de emoție și umor. Cei doi au devenit regii divertismentului de televiziune peste Ocean, iar recompensa pentru această performanță uluitoare constă într-un premiu de 1 milion de dolari și un show propriu în Las Vegas.

În timpul finalei, Adrian Stoica și Hurricane au prezentat un spectacol în care au îmbinat emoția cu umorul, folosind melodia "Crazy Little Thing Called Love" a trupei Queen. Jurata Sofia Vergara a participat chiar și ea la acest moment special, iar reacțiile publicului și ale juraților nu au întârziat să apară.

După momentul de glorie de la "America's Got Talent," Adrian Stoica a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mulțumind tuturor celor care i-au fost alături și a vorbit despre visul său de a realiza un musical cu căței. Artistul a menționat și pierderea câinelei sale, Rory, înainte de finala competiției, subliniind importanța de a urma visele și de a profita de fiecare zi.

„Călătoria noastră de la America’s Got Talent este incredibilă. Nu căutăm perfecţiunea. Ci ne place ceea ce facem împreună. Atunci când am aflat că suntem în finală am ajuns acasă şi am aflat că Rory, câinele meu cel mai mare, a murit. A murit la zece zile după semifinală. Ea fusese mentorul lui Hurricane. Erau ca surorile. Hurricane m-a ajutat să depăşesc momentele dificile. Îmi cunoaşte emoţiile. După ce a murit Rory am realizat că viaţa este scurtă şi că trebuie să îţi urmezi visele. Iar visul nostru este acela de a face un musical cu căţei. Iar America’s Got Talent este şansa noastră de a ne îndeplini acest vis”, a declarat românul despre participarea la talent show, potrivit Paginademedia.ro.