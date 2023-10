Una dintre personalitățile cele mai active în popularizarea științei la scară globală, profesor de fizica particulelor la Universitatea din Manchester și figură emblematică a BBC, Brian Cox pune România pe harta celui mai recent turneu al său printr-un eveniment unic desfășurat pe 3 aprilie 2024 la Sala Palatului: Horizons – A 21st Century Space Odyssey.

Situat la antipodul unor conferințe pedante, turneul Horizons este, prin vocea profesorului Brian Cox și cu ajutorul proiecțiilor video de înaltă definiție, o excursie unică prin istoria Universului și a legilor fizicii, printre galaxii îndepărtate, găuri negre și lumi extraterestre. De o manieră accesibilă publicului larg, fără a apela la concepte sofisticate, Brian Cox încearcă să răspundă la întrebări aflate la confluența dintre știință și filosofie: care este natura spațiului și a timpului, cum a apărut viața pe Pământ și ce semnificație are ea la scară cosmică, cum ne putem raporta la infinitul Universului din perspectiva unei vieți cu borne inevitabile.

Horizons – A 21st Century Space Odyssey este în același timp o celebrare a culturii și civilizației universale, a muzicii, artei, filosofiei și științei, dar și o privire optimistă către viitor.

Brian Cox se bucură de o largă recunoaștere internațională pentru pasiunea molipsitoare cu care reușește de zeci de ani să explice idei si fenomene științifice pe înțelesul tuturor, fie ei profani sau pasionați. O face atât de la catedra School of Physics and Astronomy din cadrul Universității din Manchester, cât și prin numeroasele programe de știință difuzate de BBC, începând cu aparițiile sale din serialul documentar Horizon și continuând cu celebrele emisiuni al căror prezentator a fost, printre care seria Wonders (Wonders of the Solar System, Wonders of the Universe, Wonders of Life), Forces of Nature, The Planets, Brian Cox’s Adventures in Space and Time, Brian Cox: Seven Days on Mars. Din 2009 este, alături de comediantul Robert Ince, co-prezentator al emisiunii The Infinite Monkey Cage difuzate de BBC Radio 4. În România, emisiunile lui Brian Cox pot fi urmărite pe Digi World și BBC Earth.

Calitatea de fost membru al unor trupe rock și dance britanice în anii ’80 și la începutul anilor ’90 îl recomandă pe Brian Cox drept un savant puțin susceptibil de abordarea scorțoasă des întâlnită în mediile academice. Cercetător de prestigiu, implicat în experimentul ATLAS de la Large Hadron Collider aflat la CERN, și cu numeroase distincții primite de-a lungul anilor, Brian este în același timp un om de lume, versatil ca interese și ludic ca dispoziție: are apariții în registru comic în documentare cu și despre Monty Python, deconstruiește fundamentul științific al serialului Doctor Who sau își împrumută vocea unui personaj dintr-o emisiune britanică pentru copii. Atunci când nu este consultant științific pentru filme SF, Brian Cox participă la emisiuni moderate de Conan O’Brien sau Graham Norton, e invitat la The Joe Rogan Experience și discută elegant cu Christopher Nolan despre „Oppenheimer”.

Cărțile scrise de Brian Cox împreuna cu Jeff Forshaw (‘Black Holes’, ‘Universal: A Guide to the Cosmos’, ‘Quantum Universe’, ‘Why Does E=mc2?’) dar și cele menite să acompanieze emisiunile TV si programele radio concepute pentru BBC s-au vândut în peste un milion de exemplare în toată lumea.

Cu un astfel de palmares, nu e deloc o întâmplare că turneele lui Brian Cox intră în mod recurent în Cartea Recordurilor. Cele 230.873 de bilete vândute pentru turneul precedent, „Universal – Adventures in Space and Time”, i-au asigurat profesorului britanic pentru a treia oară un loc în Guiness World Record pentru performanțele de vânzări ale unui turneu dedicat științei.

Organizarea în premieră a unui eveniment de edutainment de o astfel de anvergură este un pariu pe curiozitatea și pofta de cunoaștere a publicului vorbitor de limbă engleză din România. Horizons – A 21st Century Space Odyssey este totodată o pledoarie pentru rațiune, știință și umanism.

Spectacolul se va defășura exclusiv în limba engleză.

Folosirea de telefoane mobile, camere foto / video sau orice alt tip de dispozitive utilizabile pentru înregistrare audio-video nu va fi permisă în sala de spectacole.

Spectacolul din România este parte dintr-o serie de 8 evenimente co-organizate de Livehouse și Phil McIntyre Live în Europa de Est și Turcia, iar turneul include până acum date în Sofia, Belgrad, Zagreb, Praga, Varșovia, Poznan și Istanbul.

