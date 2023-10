Holy Molly te îmbie cu miros de Liliac - primul EP al artistei

Despre piesa ,,Orb pe mare", Holy declară: ,,Am fost un <<Orb pe mare>> o lungă perioadă din viața mea. Și, chiar dacă înăuntrul tău știi foarte bine răspunsurile, preferi să trăiești cu o pânză caldă pe ochi și să te minti că totul e bine, că mâine poate se schimbă ceva. Pornind de la cartea de poezii a lui Florin Dochia, am avut o revelație legată de propria-mi viață și esență. E multă durere și zgomot surd în această piesă, e mult strigăt de ajutor combinat cu o liniște asurzitoare. Și, ca de fiecare dată, am putut să respir abia după ce am terminat piesa. Mi-am dus misiunea la bun sfârșit."