Tată adevărat - Dayana - Versurile au curs ca o apă limpede prin inima mea

Muzica aduce oamenii împreună, instrumentalul, versurile și interpretarea unui artist având puterea să strângă în jurul lor comunități întregi. Asta s-a întâmplat și în cazul Dayanei. După ce artista a postat pe pagina sa de TikTok o parte din piesa ,,Tată adevărat", o piesă dedicată tuturor celor care au crescut fără dragostea părintească, toți cei cu povești asemănătoare s-au adunat în vizualizări și comentarii și au făcut-o pe artistă să o lanseze oficial. Emoție și povești de viață, enjoy!

Versurile piesei au fost scrise de Dayana, iar pentru partea de instrumental și producție artista a colaborat cu Alexandru Turcu.

,,<<Tată adevărat>> a venit într-un moment sensibil din viața mea, într-un moment de criză existențială, care a apărut în urma unei discuții copleșitoare cu un prieten drag despre lipsa dragostei de părinte... Peste câteva zile, fiind încă învăluită de efectul discuției și a singurătății, am auzit în capul meu această melodie și am simțit o chemare, o chemare să scriu... Versurile și melodia au curs ca o apă limpede de izvor prin mâinile mele, gura mea și inima mea, de parcă ar fi fost șoptite de cineva de sus... Am simțit nevoia să împărtășesc acest sentiment și acest dar de piesă pe TikTok, fără nicio așteptare... și atunci s-a întâmplat un miracol, oamenii au îndrăgit piesa și au empatizat cu mine. Datorită dragostei și susținerii oamenilor, această piesă va vedea lumina zilei." ne spune Dayana.

Dayana este o cântăreață și compozitoare din Republica Moldova care reușește să îmbine cu succes diverse genuri muzicale cu fiecare lansare. Pasiunea pentru muzică a definit viața artistei încă din copilărie, când a început să își descopere propriul stil muzical. Dayana și-a început cariera muzicală ca artist independent, reușind să adune mii de ascultări pe toate platformele de streaming și colaborând cu unii dintre cei mai importanți DJ din estul Europei, precum UNKLFNKL, PHARAØH, Robert Cristian și Scott Rill. Emoția pe care Dayana o transmite în fiecare piesă este motivul pentru care fanii îi sprijină orice lansare. În 2023, artista a colaborat cu Camidoh, un artist în ascensiune pe scena Afropop, pentru piesa "Up For Love" și cu bine-cunoscutul producător SICKOTOY, pentru piesa "Into The Light". Recent, Dayana a lansat piesa "Need You", un adevărat imn Eurodance, care te va face să dansezi.