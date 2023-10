La 61 de ani, Gina Matache este pregătită să iubească din nou: Să fie chipeș, dar nu mai bătrân ca mine...

Gina Matache, în vârstă de 61 de ani, a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare în legătură cu viața sa personală, relația sa cu fostul soț, și planurile sale de viitor. Deși este divorțată de tatăl fetelor sale, Ion Matache, cei doi locuiesc împreună în prezent, în calitate de colegi de apartament. În ciuda separării lor, Gina Matache l-a ajutat pe fostul soț în momentele dificile, iar acum își dorește să-și refacă viața amoroasă.

Ion Matache, tatăl Deliei și Oanei, a decis să devină călugăr în 2004, deși era ateu la acea vreme. După aproape 20 de ani petrecuți în călugărie, s-a întors acasă din cauza problemelor grave de sănătate. Gina Matache l-a primit înapoi în casa lor, chiar dacă cei doi au divorțat. Ea consideră că nu avea altă opțiune și nu putea să-l lase să se descurce singur, mai ales că starea de sănătatea nu îi permitea acest lucru.

„El a avut problemele mari de sănătate și a plecat de acolo, Ce era să facă? Ăsta este adevarul. Acum a revenit acasă și l-am primit. Nu puteam să-l las în starea aia. Normal că l-am primit. El acum e ok, a trecut perioada grea, se deplasează singur, se îngrijește singur.

Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart, două-trei lemne? Nu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii.

Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră. Nu vreau casă mare, pentru ce? Să stau să fac curat două zile? Nu mai am ambiții de astea”, a mărturisit Gina Matache în emisiunea Cristinei Șișcanu.