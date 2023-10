Declarându-se mai mult dezamăgit de filmul „Oppenheimer", Alex Cozma („Atenție, Cad Mere") și-a propus să se pună în pielea regizorului Christopher Nolan și să refacă cât mai bine scenele din filmul original, în timp ce a adăugat informații relevante despre viața creatorului bombei atomice

Declarându-se mai mult dezamăgit de filmul „Oppenheimer", Alex Cozma („Atenție, Cad Mere") și-a propus să se pună în pielea regizorului Christopher Nolan și să refacă cât mai bine scenele din filmul original, în timp ce a adăugat informații relevante despre viața creatorului bombei atomice. Printre cei 15 „actori" care au făcut parte din distribuția viziunii lui Alex Cozma se numără Mihai Bendeac, Bianca Purcărea, George Buhnici, Azaleea Necula, Eli Neicuț, Laura Mușuroaea, Mikey Hash, Ionuț Bodonea, Eea Ikeda, fiecare interpretând un personaj cheie din proiectul „Manhattan".



Producția realizată de Alex Cozma s-a desfășurat în locații diferite, de la vulcanul stins de la Racoș, amfiteatrul Facultății de Matematică a Universității din București, până la insula Lefkada din Grecia, iar majoritatea cadrelor au fost recreate cu o atenție deosebită la detalii.

O altă noutate a acestui proiect este accentul pus pe implicarea femeilor, un aspect neacoperit în filmul original. Din punct de vedere al producției, al calității imaginii și al persoanelor implicate în acest acest episod special, acest proiect se apropie mai degrabă de un film documentar și stabilește un nou benchmark pentru producțiile de YouTube din România.



„Cine crede că filmul se bazează pe viața omului de știință Robert Oppenheimer, se înșeală. Filmul se bazează pe o carte care se bazează pe viața lui Oppenheimer. Un fel de mi-a zis mie un prieten că i-a zis cineva. Filmul deși are trei ore, cât două filme întregi, nu discută nimic cap coadă. Cum au construit bomba atomică, contribuția europenilor, ce a fost Proiectul Manhattan, cum au ales liderii: Hiroshima și Nagasaki, cine au fost marii fizicieni implicați? De ce au tăiat legăturile, de ce a denunțat bomba cu hidrogen? Și poate elementul care schimbă total modul în care se vede filmul: cât era de întreg la minte nenea Oppenheimer? Merită să fie considerat cel mai important om din istorie, un ideal, exemplu? Este vinovat cel care a apăsat pe detonator sau cel care a pus cap la cap o armă de distrugere în masă?", spune Alex Cozma.



Subiectele abordate de-a lungul timpului de către Alex Cozma au reușit să impresioneze comunitatea de fani, iar cele mai populare sunt din domenii extrem de diferite, pornind de la sfera științelor exacte, istorie, biografii, lifehacks sau alte curiozități interesante. Alex Cozma este un content creator pasionat de știință, iar prin videoclipurile sale și ideile abordate a reușit să̆ impresioneze o mulțime de oameni și să adune peste 293 de milioane de vizualizări pe YouTube.



