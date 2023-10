Holy Molly lansează videoclipurile pieselor Atac de panică și Jumătate

Holy Molly este o cântăreață, compozitoare și actriță, cunoscută pentru vocea sa puternică și versurile captivante. Artista este considerată revelația momentului în industria muzicală din România. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu nume importante din industrie, precum LIZOT, Alex Parker, Cosmo & Skoro și Shanguy, ceea ce a propulsat-o în cele mai importante playlist-uri de pe Spotify. Single-ul ei "Shot a friend" i-a adus o nouă valoare de fani, deoarece piesa a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai ascultate melodii din Polonia și în clasamentele din CSI. După succesul internațional cu piesele "Menage a Trois", "Back to her", "Twinkle Twinkle" și "Shot a friend", artista a lansat hitul "Plouă", în colaborare cu Tata Vlad, o piesă care a ajuns pe prima poziție în clasamentele muzicale specializate ale posturilor de radio din România. Single-ul "Watch Me" a reușit, de asemenea, să fie prezent în Top 10 Airplay Radio din România timp de mai multe săptămâni, fiind una dintre cele mai ascultate piese în acea perioadă, iar "Sunday Night" a fost pe locul 3 în Radio Chart Polonia. Cel mai recent single al ei, "Facem cum vrei tu," a rămas în Top 10 Media Forest timp de 8 săptămâni, ajungând până pe locul #6, iar una dintre ultimele sale colaborări, alături de ADI pentru ,,Totul meu" a cucerit atât radiourile, fiind pe locul #2 în topul celor mai ascultate piese, cât și platforma TikTok, unde are peste 350K de videoclipuri realizate pe sound de către utilizatori. Mai mult decât atât, recent artista a colaborat cu celebrul duo VAMERO pentru piesa "Shake It".