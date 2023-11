Adele, despre lupta cu dependența de alcool: Am fost la limita alcoolismului...

Cu o carieră muzicală strălucitoare și numeroase premii Grammy la activ, Adele a reușit să cucerească inimile fanilor din întreaga lume. Cu toate acestea, în spatele scenei, artista a avut de înfruntat obstacole personale, printre care un divorț și o luptă îndelungată cu dependența de alcool.

"Îmi aduc aminte când am venit aici, în vremea COVID, în pandemie, era ora 11 dimineața, iar eu deja băusem patru sticle de vin." , le-a spus artista fanilor săi, înainte de un concert susținut în Las Vegas.

Dependența de alcool a fost o problemă prezentă în viața familiei Adele, inclusiv a tatălui ei, care s-a luptat cu alcoolismul și a pierdut lupta, în 2021. Cu toate acestea, artistă a recunoscut că a ajuns la limita alcoolismului în tinerețe și că a luat măsuri pentru a-și schimba viața.

"Am fost la limita alcoolismului cât timp am avut douăzeci și ceva de ani, dar îmi este foarte dor. Așa că bucurați-vă de băuturile voastre, sunt foarte, foarte geloasă," a spus Adele în timpul concertului.

Ea a mărturisit că a luat această hotărâre dificilă în timpul divorțului de tatăl copilului său, Simon Konecki. Despărțirea nu a fost ușoară, dar artista a găsit în muncă o modalitate de a-și depăși problemele.

Mai mult, în cadrul unui interviu cu Oprah Winfrey, Adele a subliniat că renunțarea la alcool a fost o metodă eficientă de a se redescoperi pe sine și de a se concentra pe lucrurile care contează cu adevărat.

„Asta chiar este o metodă foarte bună de a te cunoaște mai bine – să bei apă și să nu pui gura pe alcool. La început, probabil țineam în viață industria alcoolului, dar atunci când am realizat că am multă muncă de dus cu mine, m-am lăsat, așa că am început să lucrez la lucrurile care contează.”, a declarat Adele.