Holy Molly pune la punct insomniacii cu Pastila de somn

Creditele pentru ,,Pastila de somn" merg către Marius Dia, Edine, Călin Grăjdan pentru muzică, către Edine și Marius Dia pentru versuri și către Călin Grăjdan și Marius Dia pentru producție. Urmează o nouă etapă în muzica mea, iar ,,Pastila de somn" este primul capitol. Anul 2023 a fost despre a mă elibera de emoții, despre a scrie din suflet și a fi sinceră cu mine și cu comunitatea mea. Închei acest an cu o trecere către varianta mea cea mai puternică. ,,Pastila de somn" este dură, este directă, este agresivă și onestă, este piesa pe care să o asculți ca să simți că poți să faci orice, e ca un duș rece care să-ți dea energie. Cred că era timpul să las liberă și partea wild din mine, iar acum a fost momentul perfect. A se servi cu apă și cu poftă de strigat. ne spune Holy Molly. Holy Molly este o cântăreață, compozitoare și actriță, cunoscută pentru vocea sa puternică și versurile captivante. Artista este considerată revelația momentului în industria muzicală din România. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu nume importante din industrie, precum LIZOT, Alex Parker, Cosmo & Skoro și Shanguy, ceea ce a propulsat-o în cele mai importante playlist-uri de pe Spotify. Single-ul ei "Shot a friend" i-a adus o nouă valoare de fani, deoarece piesa a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai ascultate melodii din Polonia și în clasamentele din CSI. După succesul internațional cu piesele "Menage a Trois", "Back to her", "Twinkle Twinkle" și "Shot a friend", artista a lansat hitul "Plouă", în colaborare cu Tata Vlad, o piesă care a ajuns pe prima poziție în clasamentele muzicale specializate ale posturilor de radio din România. Single-ul "Watch Me" a reușit, de asemenea, să fie prezent în Top 10 Airplay Radio din România timp de mai multe săptămâni, fiind una dintre cele mai ascultate piese în acea perioadă, iar "Sunday Night" a fost pe locul 3 în Radio Chart Polonia. Cel mai recent single al ei, "Facem cum vrei tu," a rămas în Top 10 Media Forest timp de 8 săptămâni, ajungând până pe locul #6, iar una dintre ultimele sale colaborări, alături de ADI pentru ,,Totul meu" a cucerit atât radiourile, fiind pe locul #1 în topul celor mai ascultate piese, cât și platforma TikTok, unde are peste 400K de videoclipuri realizate pe sound de către utilizatori. Mai mult decât atât, recent artista a colaborat cu celebrul duo VAMERO pentru piesa "Shake It" și cu RAVA, pentru ,,Spune-mi", piesă ce face parte din primul EP lansat al artistei, ,,Liliac". Ultimul său single, "Freaks in Town" a ajuns până pe #64 în Radio Chart Turcia International Artists. De asemenea, piesa se aude și pe radiourile din Polonia, Estonia și este în creștere în teritorii precum Franța și Regatul Unit.