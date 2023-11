Miaunismul: un nou curent în artă inspirat de creativitatea pisicilor

Pisicile sunt animale de companie care au nevoie de iubire, îngrijire și atenție necondiționate, iar atunci când adoptă, oamenii le oferă șansa de a avea o familie iubitoare. Totodată, felinele sunt și artiști desăvârșiți – cu ajutorul ghearelor, ele își exprimă emoțiile și personalitatea și transformă casele lor în adevărate expoziții de artă. Astfel, a apărut Miaunismul, un nou curent în artă care dezvăluie firea artistică a pisicilor.

Susținerea adopțiilor de pisici prin arta miaunistică

Mars susține îngrijirea responsabilă a animalelor de companie și încurajează adopțiile, iar compania include în portofoliul său, printre altele, și brandul Whiskas, care are la rândul său o istorie lungă în susținerea pisicilor fără adăpost.

Împreună cu Asociația pentru protecția animalelor HOPE, Whiskas a descoperit 10 talente blănoase care și-au folosit gheruțele pentru a zgâria 10 opere de artă create de designerul și artistul multidisciplinar, Alexandra Șipa. Operele zgâriate de cei 10 artiști blănoși pot fi licitate online, pe site-ul casei de licitații Artmark, începând cu data de 23 noiembrie. Mai mult, cei care licitează pot adopta și artistul blănos care se află în spatele fiecărei opere. Suma obținută va fi donată Asociației pentru protecția animalelor HOPE pentru a susține eforturile ONG-ului și a ajuta cât mai multe pisicuțe să își găsească o familie care să le ofere dragoste necondiționată.

Conceptul operelor de artă miaunistică

Pentru a le oferi felinelor mai multe oportunități să își exprime creativitatea, Whiskas a colaborat cu Alexandra Șipa pentru a crea o serie de obiecte pentru pisici care, pe lângă scopul lor funcțional, reprezintă și un accesoriu perfect pentru casele tuturor.

„Colaborarea cu Whiskas a fost unul dintre cele mai personale proiecte la care am lucrat până acum. Când m-au contactat primăvara trecută, am fost entuziasmată să combin iubirea pentru pisica mea, Serafina, cu pasiunea pentru munca mea. Serafina a fost esențială la fiecare pas de-a lungul proiectului, de la inspirație, la testarea materialelor și până la dezvoltarea produsului final.” a spus Alexandra Șipa. „Punctul de pornire al întregului proces a fost brandul Whiskas, am analizat culorile și formele specifice și am căutat să transpun spiritul brandului și tot ce susține acesta în artă. Am vrut să combin aerul relaxat și curajul pe care pisicile le emană, independența și încrederea lor fiind observată în culorile pe care le-am folosit. Am aflat că sisalul funcționează cel mai bine pentru pisici și atunci când am căutat despre procesul de vopsire, am discutat cu veterinarul care s-a ocupat de acest proiect și am decis să folosim o combinație de vopsele vegetale care este complet sigură pentru pisici.” a adăugat ea.