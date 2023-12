Dominique Davenport despre Sisi, împărăteasa omonimă din seria Epic Drama: O femeie care și-a apărat adevărul și valorile

Mini-seria SISI a avut premiera in 2021 la Cannes, iar Epic Drama a difuzat deja primele două sezoane. Cel de-al treilea sezon va fi difuzat în premieră, tot de Epic Drama, în fiecare seară, de la 22:00, începând de miercuri, 27 decembrie.

Destinul extraordinar al lui Sisi, Ducesa Elisabeth Amalia Eugenia von Wittelsbach și mai târziu Împărăteasă a Austrei și Regină a Ungariei, a fost subiectul a numeroase producții cinematografice. Cu toate acestea, sezonul 3 al mini-seriei, care va fi difuzat în premieră de Epic Drama, începând cu 27 decembrie, de la ora 22 :00, pune personajul istoric într-o lumină nouă.

În cadrul producției germane RTL, spectatorii vor avea ocazia să descopere spiritul liber care a consacrat-o, dar și conflictul intern între Sisi mama și Elisabeta Împărăteasa. Am avut ocazia să stau de vorbă cu Dominique Davenport, actrița care îi dă viață personajului, despre numeroasele fațete ale unei femei atât de complexe, precum și despre provocările pe care le-a întâmpinat ca actriță în rolul unei Împărătese care a contribuit la modelarea Europei moderne.

Care este acel lucru inedit despre SISI pe care spectatorii vor avea ocazia să îl vadă în sezonul al treilea?

Aș menționa calitate a de mamă a lui Sisi, care este creionată dintr-o nouă perspectivă. În acest context sunt surprinse extrem de bine cele trei ipostaze ale lui Sisi: Împărăteasă, femeia cu valori personale și mama. Am văzut-o pe Sisi care se luptă cu rolul ei de împărăteasă. Am învățat care sunt valorile ei personale care intră în conflict cu îndatoririle pe care le are ca împărăteasă. Am văzut asta în primul și în al doilea sezon. Și vor fi momente și în sezonul al treilea, pentru că, până la urmaă, acesta este conflictul interior pe care îl va duce toată viața. Însă, focusul va fi mai mult pe latura maternă pentru a o înțelege pe Sisi și ca mamă. Desigur, ca orice femeie, și-ar dori să-și trateze copilul ca pe orice copil, dar fiul ei nu este doar fiul ei, el este și viitorul împărat. I-ar fi plăcut, poate, să fie mamă și atât, dar în același timp este și partenera lui Franz, sprijinul Împăratului, așa că în acest sezon vom vedea clivajul personal între aceste două ipostaze.

Care a fost cea mai mare provocare pentru tine ca actriță să dai viață unui astfel de personaj?

Când am primit acest rol, am citit multe despre figura istorică reală, așa că toate cercetările mele personale s-au bazat pe caracterul real. Dar, desigur, personajul SISI din serial are și caracteristici de ficțiune. Pentru mine a fost dificil la început să găsesc sau să mă simt confortabil cu această parte fictivă. Cu cât citeam mai mult despre acest personaj, despre personajul istoric, cu atât mă simțeam mai aproape de ea. Și cu cât am înțeles mai mult ce persoană importantă a fost, am înțeles și că este o onoare să interpretez un astfel de personaj și mi-am dorit să o portretizez cât se poate de aproape de realitate. Însă, am înțeles că vrem să arătăm un caracter modern pentru societatea noastră, dar mai ales pentru fetele care pot să se identifice foarte ușor cu Sisi.

Crezi că garderoba personajului reflectă într-un fel maturizarea ei sau conflictul ei interior?

Acesta este un aspect foarte interesant. Mi-am dat seama, atunci când am început primul sezon, că stilul vestimentar pe care îl aveau femeile la acea vreme reprezinta într-adevăr foarte mult statutul lor social și rolurile lor în societate. Lucrul acesta funcționează și invers. Garderoba le-a limitat posibilitățile femeilor. De exemplu, anumite piese vestimentare devin o cușcă, pentru că sunt fie foarte strâmte, fie exagerat de ample. Deci nu poți să respiri corect și nu-ți simți cu adevărat picioarele. Este dificil să te simți puternică dacă nu îți simți picioarele. De asemenea, gândește-te că vocea vine din gât și din piept, care sunt strânse, captive cumva în hainele epocii. De aici a apărut, cred, mitul femeii isterice, așa cum îi spuneau ei. De fapt, asta se întâmplâ dacă nu poți respira pentru că toate emoțiile tale sunt aici, în partea de sus a corpului. Prin urmare, cred că îmbrăcămintea ilustrează cu adevărat ceea ce femeile trebuia să facă în acea perioadă, respectiv să arate frumos și să reflecte starea financiară a bărbatului. Astfel de haine au întârziat mult emanciparea, pentru că acțiunea în sine de a te îmbrăca, nu o puteai face singură. Cineva trebuia să te îmbrace. Cineva trebuia să-ți aducă totul pentru că rochia ta este uriașă, iar tu nu te puteai mișca. Hainele evocă și modul în care erau femeile tratate sau percepute. În ceea ce o privește pe Sisi, în primul sezon am avut o mulțime de rochii de prințesă, ceea ce cred că indică parcursul ei și rolul de nouă împărăteasă. În sezonul al doilea, vedem multe rochii cu o croială aproape militară, nu simpliste, dar tăiate foarte ”curat”, ceea ce cred că arată și puterea lui Sisi în întregul context maghiar. Rochiile ei au un fel de funcție marțială și asta este și funcția ei în al doilea sezon, pentru că încearcă să lupte pentru țara ei. Iar în sezonul trei, pentru că petrece mult timp în altă țară, veți vedea că rochiile ei sunt foarte lejere și vaporoase, fără crinolină. Cred că asta reprezintă pentru ea libertatea, pe care o simte de îndată ce se află în altă parte și nu în palat.

Dacă ai putea oferi femeilor moderne o lecție pe care să o ia cu ea din versiunea ta de Sisi, care ar fi aceasta?

Sfatul meu ar fi să aibă încredere în propriul lor adevăr, în ceea ce simt și în valorile care le pot ajuta să își atingă scopurile. De asemenea, să îndrăznească și să nu renunțe!

