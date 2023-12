Irina Rimes, o nouă poveste de iubire în franceză - L'hiver avec toi

Irina Rimes este unul dintre artiştii emblematici ai industriei muzicale din România, care şi-a pus amprenta asupra publicului şi topurilor radio şi TV prin stilul unic de interpretare, piese statement, peste 340 de show-uri live intense şi pline de emoţie și peste 450 de milioane de vizualizări pe Youtube. „Despre el", „Cosmos", „Pastila" și ,,ACASĂ" sunt cele patru albume compuse de Irina care includ hituri precum „Visele", „Ce s-a întâmplat cu noi", „Iubirea noastră mută", „Bandana", „Bolnavi amândoi", „Nu ştii tu să fii bărbat", iar colaborările cu artişti precum Guess Who, Carla's Dreams, The Motans, INNA, Grasu XXL, Bruja sau Cris Cab, dar şi piesele compuse pentru Andra, Antonia, Nicole Cherry, confirmă versatilitatea sa. În 2022, Irina a lansat și mini seria de documentare „Pe drumul meu", ce s-a bucurat de un real suport atât în mediul online, în special din partea fanilor, cât și în offline. De asemenea, artista a redevenit unul dintre jurații show-ului Vocea României, difuzat pe PROTV și a avut, conform audiențelor Media Forest, cea mai ascultată piesă a verii lui 2022, „Ba ba ba – Inima mea bate". Colaborarea alături de The Motans, pentru piesa ,,Gata de zbor", se bucură atât de susținerea fanilor, cât și de cea a radiourilor. În 2023, Irina și-a încântat audiența cu piese precum ,,Neiubita ta", ,,Flori de mai" și < >. Ultimul său single, ,,Gelos", a fost două săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese de la radio, ajungând până pe #8, iar ultima colaborare a fost alături de Theo Rose pentru ,,Stinge Luminile".