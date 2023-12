Spectacolul cunoașterii, Horizons – A 21st Century Space Odyssey, prezentat de celebrul profesor de știință Brian Cox și anunțat în premieră pentru România pe 3 aprilie 2024, este foarte bine primit de români. Organizatorii anunță deja epuizarea biletelor la categoria VIP, precum și ocuparea a peste 40% dintre locurile disponibile în sală.

Turneul Horizons este o excursie unică prin istoria Universului și a legilor fizicii, printre galaxii îndepărtate, găuri negre și lumi extraterestre, într-un spectacol accesibil publicului larg. În cadrul show-ului, Brian Cox va răspunde la întrebări aflate la confluența dintre știință și filosofie: care este natura spațiului și a timpului, cum a apărut viața pe Pământ și ce semnificație are ea la scară cosmică, cum ne putem raporta la infinitul Universului din perspectiva unei vieți cu borne inevitabile.

Profesorul Brian Cox este apreciat la nivel mondial pentru pasiunea molipsitoare cu care reușește de zeci de ani să explice idei si fenomene științifice pe înțelesul tuturor. O face de peste 20 de ani, atât de la catedra School of Physics and Astronomy din cadrul Universității din Manchester, cât și prin numeroasele programe de știință difuzate de BBC, începând cu aparițiile sale din serialul documentar Horizon și continuând cu celebrele emisiuni al căror prezentator a fost, printre care seria Wonders (Wonders of the Solar System, Wonders of the Universe, Wonders of Life), Forces of Nature, The Planets, Brian Cox’s Adventures in Space and Time, Brian Cox: Seven Days on Mars.

Turneele lui Brian Cox au intrat în repetate rânduri în Cartea Recordurilor, iar cele peste 200.000 de bilete vândute pentru turneul precedent, „Universal – Adventures in Space and Time”, i-au asigurat profesorului britanic pentru a treia oară un loc în Guiness World Record pentru performanțele de vânzări ale unui turneu dedicat științei.

Evenimentul din București este programat pentru ora 20:30, iar accesul publicului va începe cu ora 19:30, iar spectacolul se va desfășura exclusiv în limba engleză.

Folosirea de telefoane mobile, camere foto / video sau orice alt tip de dispozitive utilizabile pentru înregistrare audio-video nu va fi permisă în sală.

Spectacolul din România este parte dintr-o serie de 8 evenimente co-organizate de Livehouse și Phil McIntyre Live în Europa de Est și Turcia, iar turneul include până acum date în Sofia, Belgrad, Zagreb, Praga, Varșovia, Poznan și Istanbul.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro, în magazinele Flanco, Muzica, IQ BOX și pe terminalele Selfpay. Online se poate plăti cu cardul, prin Paypal, cu carduri de tichete culturale Sodexo și Edenred, dar și pe factură la Vodafone sau Orange, respectiv prin Fan Courier oriunde în țară.

